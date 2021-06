Sophie, comtesse de Wessex, 56 ans, et le prince Edward, 57 ans, sont au premier plan depuis le Megxit et sont considérés comme les étoiles montantes de la famille royale. La reine Elizabeth II, 95 ans, et le prince William, 39 ans, sont arrivés en Écosse lundi pour la semaine de Holyrood, mais ils n’étaient pas les seuls membres de la famille royale à visiter le pays alors que le comte et la comtesse de Wessex menaient des engagements à Forfar.

Alors que la reine et William effectuaient une visite de l’usine d’Irn-Bru avant de se rendre à Holyroodhouse à Édimbourg, Sophie et Edward menaient une série d’engagements à Forfar et Angus.

Le couple n’a pas ses propres comptes sur les réseaux sociaux mais a reçu une mention spéciale sur le Twitter de la famille royale.

Le compte officiel de la reine a partagé des photos de Sophie jouant à l’or avec la légende : “Le comte et la comtesse de Wessex et Forfar ont effectué une série d’engagements à Forfar et Angus aujourd’hui.

“D’abord, Leurs Altesses Royales ont visité le Forfar Golf Club, où la comtesse a pratiqué son swing.”

La reine devrait rester en Écosse jusqu’à vendredi pour la semaine de Holyrood.

Qu’est-ce que la semaine de Holyrood ?

Une description de Holyrood Weed sur le site officiel de la famille royale indique : « Chaque année, la reine passe une semaine à visiter diverses régions d’Écosse, à rencontrer des Écossais de tous horizons et à en accueillir des milliers au palais de Holyroodhouse en reconnaissance de leur bon travail.

“Connues en Écosse sous le nom de “Semaine royale” et pour d’autres sous le nom de “Semaine sainte”, ces visites célèbrent la culture, les réalisations et la communauté écossaises.

“La semaine sainte se déroule normalement de fin juin à début juillet.”