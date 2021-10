Sophie Wessex et Edward pourraient être les premiers à rendre visite à Queen alors qu’elle récupère à Windsor | Royale | Nouvelles

Le comte et la comtesse de Wessex vivent à Bagshot Park dans le Surrey, à seulement 18 km du château de Windsor. Sophie a déjà parlé d’être « chanceuse » de vivre si près du monarque.

La reine, 95 ans, se repose actuellement dans sa résidence de Berkshire après avoir annulé un voyage en Irlande du Nord sur avis médical.

Un porte-parole de Buckingham Palace a déclaré mercredi: « La reine a accepté à contrecœur l’avis d’un médecin de se reposer pendant les prochains jours.

« Sa Majesté est de bonne humeur et est déçue de ne plus pouvoir se rendre en Irlande du Nord, où elle devait entreprendre une série d’engagements aujourd’hui et demain.

« La reine adresse ses vœux les plus chaleureux au peuple d’Irlande du Nord et se réjouit de la visiter à l’avenir. »

Il est entendu que la décision de la reine n’est pas liée au coronavirus.

Sophie et Edward sont susceptibles de rendre visite à Sa Majesté à un moment donné.

Les Wessex ont été vus rendre visite à la reine à Windsor après la mort du prince Philip en avril.

Sophie aurait un lien étroit avec le monarque.

Elle est toujours attendue à ce stade pour accueillir une réception en Écosse le 1er novembre pour la conférence sur le changement climatique Cop26.

Joe Little, rédacteur en chef du magazine Majesty, a déclaré que le programme d’automne de la reine avait été plus chargé que prévu.

Il a ajouté que les annulations de dernière minute étaient inévitables à l’avenir.

M. Little a déclaré: « De temps en temps, il y aura ce rappel qu’elle a 95 ans et qu’elle ne peut pas faire ce qu’on attendait d’elle il y a 10 ou 20 ans. »

Plus tôt cette semaine, il a été révélé que la reine avait refusé le trophée Oldie of the Year.

Le monarque a poliment refusé les récompenses parce qu’elle pense que « vous n’êtes aussi vieux que vous vous sentez ».

Dans une lettre publiée dans le numéro de novembre du magazine The Oldie, son secrétaire privé adjoint, Tom Laing-Baker, a écrit : être en mesure d’accepter, et espère que vous trouverez un destinataire plus digne. »