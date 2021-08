Sophie Wessex et Edward pourraient soutenir Queen à Balmoral pendant les vacances en famille | Royale | Nouvelles

in

La comtesse et le comte peuvent faire une pause dans leurs engagements royaux et profiter d’un peu de temps libre avec leurs enfants, Lady Louise Windsor, 17 ans, et James, vicomte Severn, 13 ans. Le couple royal s’est déjà envolé à l’étranger pour profiter du soleil destinations de vacances comme l’Espagne.

Dans une de ces occasions, les Wessex sont restés sur une petite île inhabitée privée près de Formentera appelée Espalmador.

Mais cette année, ils pourraient choisir de partir en vacances et de passer du temps avec la reine, qui est récemment arrivée dans sa résidence de Balmoral.

Sa Majesté a fermé les portes du domaine au public et s’est rendue en Écosse pour ses vacances d’été.

Ce voyage marque la première visite du monarque à Balmoral depuis la mort de son mari, le prince Philip, en avril.

Mardi, le compte Instagram du château de Balmoral a partagé une publication annonçant que ses portes seront fermées jusqu’en avril de l’année prochaine.

Le message accompagnant une image du monument disait : « Le château et le parc de Balmoral sont désormais fermés au public jusqu’en avril 2022.

« Nous tenons à remercier chacun des visiteurs du domaine tout au long de 2021 et nous espérons que vous avez tous vécu une expérience mémorable.

«Malgré les défis et les restrictions causés par la pandémie, nous avons été ravis d’accueillir autant de visages heureux à travers les portes de Balmoral.

“Notre boutique de dosettes de café à emporter et de porte lodge restera ouverte 7 jours sur 7, de 10h à 16h.

« Veuillez continuer à suivre notre page pour recevoir des mises à jour de la succession.

“Nous espérons tous vous revoir en 2022 pour ce qui sera une célébration royale très spéciale!”

Le comte et la comtesse se sont mobilisés pour soutenir la reine pendant la pandémie et au lendemain du Megxit.

Après la mort du duc d’Édimbourg, le couple royal aurait souvent rendu visite à la reine au château de Windsor.