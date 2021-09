Sophie Wessex et la princesse Anne rendent la reine fière en la remplaçant lors d’un événement précieux | Royale | Nouvelles

in

Sophie comtesse de Wessex portait une robe blanche de Victoria Beckham alors qu’elle était présentée lors du spectacle annuel à Londres plus tôt ce soir. Elle et son mari, le prince Edward, ont également fait une visite du Queen’s Canopy Garden lors de l’exposition florale. La fille de la reine, la princesse Anne, était également présente et avait l’air élégante dans une robe manteau brodée de fleurs bleu pâle.

La princesse Alexandra, cousine de la reine, était parmi plusieurs autres membres de la famille royale à assister à la journée d’ouverture du prestigieux Chelsea Flower Show.

Plus tôt ce mois-ci, elle avait célébré la bénédiction du mariage de sa petite-fille Flora Ogilvy avec Timothy Vesterberg à l’église St James de Piccadilly.

Le duc et la duchesse de Gloucester, ainsi que le prince et la princesse Michael de Kent, se sont également rendus au Chelsea Flower Show.

Le prince Michael de Kent portait un costume bleu marine, une chemise à fines rayures et une cravate bleue, tandis que sa femme, la princesse Michael, portait un manteau vert clair.

Plus tôt dans la journée, le Queen’s Canopy Garden, qui met en lumière la campagne visant à encourager les gens à planter un arbre pour le jubilé de platine de la reine, avait été ouvert par Dame Judy Dench.

Lorsqu’on lui a demandé ce que cela signifiait d’être dans le jardin en lançant l’initiative, l’actrice a répondu : “Nous n’avons jamais eu l’occasion de célébrer un jubilé de platine auparavant, nous n’avons jamais eu quelqu’un de 70 ans sur le trône auparavant.

“Le travail que la reine a fait, fait, est remarquable et quoi de mieux que de célébrer en ayant un jardin, puis pour nous tous de l’assumer et de planter un arbre, qui fait également quelque chose pour le changement climatique.

“Je plante des arbres tout le temps dans mon jardin à chacun de mes amis qui sont décédés, j’ai planté un arbre, donc mon jardin est assez plein, et il en reste encore beaucoup à faire.”

Cela comprend les pratiques de jardinage négatives telles que le pavage des zones, les moyens de faire face aux changements de température tels que la plantation pour la sécheresse, les mesures de protection de l’environnement et le travail avec la nature.

Le Chelsea Flower Show a généralement lieu en mai mais a été reculé de plusieurs mois en raison des restrictions Covid qui étaient en place plus tôt cette année.

Chaque année, la reine passe ses vacances d’été dans sa résidence de Balmoral en Écosse d’août à octobre environ.

La reine ne devrait pas reprendre ses engagements à Londres avant le mois prochain, selon le journal officiel du monarque.

Elle sera toujours en Écosse le 2 octobre, où elle sera rejointe par le prince Charles et Camilla, duchesse de Cornouailles pour assister à la cérémonie d’ouverture de la sixième session du Parlement écossais.

Mais quelques jours plus tard, elle devrait retourner au palais de Buckingham pour lancer le relais du bâton de la reine pour les Jeux du Commonwealth de 2022 à Birmingham.