Sophie Wessex et le prince Edward confiés par la reine avec un rôle très important | Royale | Nouvelles

Samedi, le comte et la comtesse de Wessex ont accueilli le gardien de la couronne de Roumanie. Sa Majesté Margareta et le prince Radu ont été accueillis par le couple pour une réunion à Bagshot Park, dans le Surrey.

La propriété est la résidence officielle de la famille royale et de leurs deux enfants Lady Louise Windsor et James Vicomte Severn et a été louée par le Crown Estate à Edward en mars 1998.

Les membres de la famille royale se sont réunis dans le vaste domaine de campagne pour discuter du prix du duc d’Édimbourg.

Le programme de récompenses pour la jeunesse du duc d’Édimbourg a été fondé en 1956 par feu le prince Philip.

Bien que fondé au Royaume-Uni, le programme s’est maintenant étendu pour inclure 144 pays dans le monde.

Prince Edward joue un rôle particulièrement actif dans l’organisation globale du programme, comme indiqué sur le site officiel du Custodian of the Crown.

Le site Web se lit comme suit : « Le prince Edward est le patron royal de l’Association paralympique britannique et l’un des membres les plus actifs de la famille royale dans les activités de l’organisation mondiale du Prix du duc d’Édimbourg. »

Notamment, les visiteurs royaux roumains du couple ont également un lien avec ces deux causes.

Margareta est la marraine royale du Prix international du duc d’Édimbourg en Roumanie.

MISES À JOUR EN DIRECT: Royal Family LIVE: Palace prêt à se disputer avec la BBC après le déménagement de Megxit

Alors que le prince Radu est le patron royal du Comité national paralympique de Roumanie.

Le site Web note également une précédente visite en Roumanie menée par Edward et Sophie en 2013.

Pendant leur séjour, ils ont rencontré Margareta et le prince Radu au palais Elizabeth, la résidence royale roumaine.

Le couple s’est rendu à Bucarest du 24 au 26 juin 2013, et il s’agissait de la première visite officielle de membres de la famille royale après l’adhésion de la Roumanie à l’UE.

Pendant son séjour, Edward a présenté le prix du duc d’Édimbourg et le couple a entrepris une série d’activités caritatives, commerciales et culturelles, notamment les célébrations des 75 ans du British Council en Roumanie.

A NE PAS MANQUER

Il est peu probable que la reine rencontre Lilibet, la fille de Harry et Meghan, pendant des mois [REVEAL]

La décision de la Barbade d’abandonner Queen déroute certains [INSIGHT]

Le service de streaming royal soumissionne pour lever 25 millions de livres sterling [REPORT]

La visite de Margareta et du prince Radu à Bagshot Park ce week-end faisait partie de leur visite de quatre jours au Royaume-Uni.

Sur le sol britannique, la famille royale a également eu une audience privée avec la reine.

Mercredi, le compte Twitter officiel de la famille royale roumaine, Familia Regală, a mentionné la réunion : « Cet après-midi, Sa Majesté Margareta de Roumanie et SAR le prince Radu ont été reçus au château de Windsor par Sa Majesté la reine Elizabeth II.

« Le couple royal roumain a rendu une visite privée à Sa Majesté britannique, lors de la première de leur visite publique de quatre jours au Royaume-Uni. »

Ils ont également assisté au dévoilement d’un buste en bronze du roi Michel de Roumanie – le défunt père de Margareta – à l’ambassade de Roumanie à Londres pour marquer le centenaire de sa naissance.

Le couple a également assisté à des réunions avec des représentants des secteurs financier et olympique pour discuter des liens entre le Royaume-Uni et la Roumanie.

Le roi Michel Ier fut contraint d’abdiquer en 1948 après que le parlement de son pays eut proclamé la nation république.

En tant que fille aînée, Margareta est devenue la gardienne de la couronne de Roumanie après sa mort en 2017.

Margareta a rencontré pour la première fois la reine Elizabeth II à l’âge de trois ans au cours de l’été 1952 au château de Balmoral.