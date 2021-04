Sophie Wessex et le prince Edward partagent un message touchant aux fans après la mort du prince Philip | Royal | Nouvelles

Sophie et le prince Edward remercient les personnes qui ont envoyé des messages de soutien à la suite du décès du prince Philip. Des photos de leur note ont été partagées sur Instagram par le fan royal @ loopycrown3, qui a déclaré: “Une belle carte de remerciement de TRH The Earl and Countess of Wessex and Forfar.

“En me remerciant d’avoir envoyé mes condoléances pour le décès de SAR le prince Philip, duc d’Édimbourg.”

La carte, qui a des bords noirs, se lit comme suit: “En mémoire de Son Altesse Royale le Prince Philip, duc d’Édimbourg – 1921 – 2021”.

À l’intérieur, la carte comprend une photo du prince Philip, souriant alors qu’il détourne le regard de l’objectif de la caméra.

Sur la troisième page de la carte, le couple a partagé un message sous le blason noir de leur maisonnée.

Il se lit comme suit: «Merci pour votre aimable message de condoléances.

“Nous sommes extrêmement reconnaissants de votre attention à l’écriture en cette triste période.”

Le message a été signé avec leurs titres complets: TRH le comte et la comtesse de Wessex et Forfar.

Alors que Sophie et Edward sont devenus comte et comtesse de Wessex le jour de leur mariage en 1999, le comté de Forfar leur a été décerné par la reine le 55e anniversaire du prince.

Le prince Edward deviendra le prochain duc d’Édimbourg lorsque le règne du prince Charles commencera, comme l’a déclaré le palais de Buckingham avant les noces des Wessex.

Après la mort du prince Philip, son titre royal a été automatiquement transmis à son premier-né, le prince Charles.

Cependant, en montant sur le trône, tous les titres portés par le prince de Galles fusionneront dans la couronne et cesseront d’exister.

Par conséquent, ils seront à nouveau rendus disponibles pour être accordés à d’autres membres de la famille.

Le prince Edward a travaillé en étroite collaboration avec son père sur le programme du prix du duc d’Édimbourg et a été administrateur et président du prix international du duc d’Édimbourg.

En tant que futur récipiendaire du titre de duc d’Édimbourg, il continuera sans aucun doute à travailler sans relâche sur le projet.

Le prince Edward et Sophie ont été des personnages importants pendant la période de deuil royal.

Le lendemain de la mort du prince Philip, le couple a été photographié en voiture dans le château de Windsor pour soutenir la reine en deuil.

Sophie s’est également entretenue avec la presse pour rassurer le public que le prince Philip est décédé paisiblement.

Elle a dit: “C’était bon pour lui. C’était si doux. C’était comme si quelqu’un le prenait par la main et il est parti.”

Elle a poursuivi: “Très, très paisible et c’est tout ce que vous voulez pour quelqu’un, n’est-ce pas?

“Donc, je pense que c’est tellement plus facile pour la personne qui s’en va que pour les personnes qui sont laissées pour compte.”

Le prince Edward, Sophie et leur fille Lady Louise ont également été vus en train de regarder les hommages laissés par les fans royaux devant les portes du château de Windsor.

Encore une fois, la mère et la fille ont été vues quittant le château le 16 avril, où elles ont probablement soutenu le monarque pendant une période difficile.

Le prince Philip est décédé dans la matinée du 9 avril au château de Windsor.

Ses funérailles ont eu lieu la semaine suivante, le 17 avril, à la chapelle St George, à la suite d’une émouvante procession commencée au château.