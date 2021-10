Sophie Wessex soutient « Ménopause Workplace Pledge »

La belle-fille de la reine Elizabeth II a été largement saluée pour être devenue le premier membre de la famille royale à braquer les projecteurs sur la ménopause, qui a longtemps été considérée comme un tabou. La semaine dernière, Sophie a rejoint les « guerrières de la ménopause » dans leur appel aux employeurs pour soutenir les femmes qui traversent « le changement ».

À la suite d’un rapport révélant que près de 900 000 femmes à travers le Royaume-Uni ont quitté leur emploi en raison de luttes liées à la ménopause, Wellbeing of Women – dont Sophie est mécène – a lancé le « Menopause Workplace Pledge ».

Désormais, la comtesse de Wessex a été félicitée pour avoir mis en lumière le sujet « tabou ».

Dans sa dernière chronique dans Honey, l’experte royale Victoria Arbiter a déclaré que les dernières causes de Sophie « reflétaient indéniablement la volonté croissante de la famille royale de s’attaquer à des problèmes sociaux complexes ».

Mme Arbiter a poursuivi: « Un énorme atout pour la monarchie britannique, les efforts de Sophie ont également été bien accueillis.

Sophie Wessex saluée comme un atout avec une nouvelle initiative (Image: PA)

Sophie Wessex et Prince Edward (Image: PA)

« La facilité avec laquelle elle a partagé des anecdotes personnelles a gagné ses légions de fans, et elle s’est avérée une royale tout à fait moderne dans une institution séculaire souvent entravée par la formalité.

« Compte tenu de la résistance continue de la société à parler des règles, de la ménopause et de la santé reproductive des femmes, son intervention positive – avant la Journée mondiale de la ménopause le 18 octobre – n’aurait pas pu arriver à un meilleur moment du mois. »

Lors du lancement du « Menopause Workplace Pledge », Sophie a déclaré : « Les femmes qui doivent quitter leur lieu de travail à cause de la ménopause est tragique.

« Nous sommes fabuleuses dans la quarantaine, et nous sommes encore plus fabuleuses dans la cinquantaine, la soixantaine et la soixantaine et nous devons célébrer cela et maintenir les opportunités pour les femmes.

Sophie Wessex avec ses deux enfants (Image: PA)

« Ensemble, nous pouvons soutenir les milliers de femmes qui constituent l’épine dorsale de notre main-d’œuvre. »

Ce n’est pas la première fois que la comtesse de Wessex parle ouvertement de la ménopause.

En mai, Sophie a organisé un appel vidéo avec le professeur Dame Lesley Regan, présidente de Wellbeing of Women, et une sélection d’experts et de bénévoles.

Lors de l’appel, Sophie a déclaré : « Nous parlons tous d’avoir des bébés, mais personne ne parle de règles, personne ne parle de ménopause, pourquoi pas ?

Arbre généalogique royal (Image : Express)

« C’est quelque chose qui nous arrive 12 fois par an.

« C’est quelque chose d’incroyablement normal, mais c’est quelque chose qui est caché.

« Et je pense qu’il est temps de dire ‘Assez !’

« Nous devons mettre cela sur la table et dire parlons-en. »

Sophie Wessex saluée comme un atout pour le cabinet (Image: PA)

Elle a ensuite parlé de ses difficultés avec la ménopause et a révélé qu’elle avait complètement perdu le fil de ses pensées lors d’un engagement royal.

Sophie a poursuivi: « C’est comme si quelqu’un venait de partir et vous avait retiré le cerveau aussi longtemps avant de le réapparaître, et vous essayez de ramasser les morceaux et de continuer.

« Vraiment, nous devrions célébrer le fait que nous n’avons plus besoin d’avoir de règles, cela devrait être une libération, mais cela ressemble à une chaîne. »

Non seulement le travail de Sophie met en lumière la ménopause, mais elle utilise également sa position pour sensibiliser le public au travail effectué pour aider les femmes et les filles touchées par les violences sexuelles dans les pays déchirés par la guerre.

La princesse Anne et Sophie Wessex (Image: PA)

En mars de l’année dernière, elle est devenue la première royale britannique à se rendre au Soudan du Sud, où elle a rencontré des survivants.

En juin de cette année, elle était visiblement bouleversée en se souvenant d’avoir rencontré une victime de violence sexuelle.

S’adressant à BBC Radio 5 Live, elle a déclaré: « Lorsque vous entendez l’histoire de quelqu’un de viol collectif et littéralement ce qui lui est arrivé physiquement, cela vous met absolument à genoux.

« J’avais des larmes qui coulaient de mon visage pendant qu’elle me parlait. »