La comtesse de Wessex est la grande présidente de l’Ambulance Saint-Jean depuis 2004 et a récemment célébré ses 15 années de service avec l’association caritative. Elle a été impliquée dans le travail bénévole et l’aide pendant la pandémie.

En l’honneur de son travail, l’Ambulance Saint-Jean a félicité Sophie pour son dévouement au « travail de sauvetage ».

L’Ambulance Saint-Jean a tweeté: “La comtesse a consacré des heures de son temps à notre travail de sauvetage au fil des ans, et nous sommes incroyablement reconnaissants de l’avoir parmi nos #StJohnPeople.”

St John England, le prieuré associé à l’association caritative, a également écrit : « Hier, notre prieur et président de @StJohnAmbulance, @lionel_jarvis2 et président en chef a demandé à la comtesse de Wessex, notre grand président, de la mettre à jour sur notre travail de sauvetage, et de remettre à la comtesse une barrette de la Médaille de service pour 15 ans de service à Saint-Jean.

En les remerciant pour cet honneur, Sophie a signé son portrait de 2020 qui la montre vêtue d’une robe de Dame de l’Ordre de Saint-Jean.

La reine Victoria a créé l’Ordre de Saint-Jean en 1888 pour marquer le travail de ceux qui aident l’Ambulance Saint-Jean et l’Hôpital ophtalmologique Saint-Jean à Jérusalem.

Sophie a aidé l’Ambulance Saint-Jean pendant la pandémie et a terminé le programme de formation pour devenir bénévole pour le programme de vaccination du NHS.

Plus tôt cette année, Sophie et le prince Edward ont visité l’hôpital Frimley Park dans le Berkshire, à seulement 4 miles de leur domaine Bagshot.

Au cours de la visite, le couple a rendu hommage au capitaine Sir Tom Moore, qui a aidé à collecter des fonds pour rénover l’hôpital.

Écrivant pour Vanity Fair en 2011, Mme Nicholl a déclaré: “La comtesse de Wessex avait voulu être connue sous le nom de princesse Sophie, mais la reine ne l’a pas permis.”

Le rejet signalé par la reine de la demande de Sophie semble s’aligner sur l’utilisation correcte des titres au sein de la famille royale.

Techniquement, seules les femmes nées dans la famille royale peuvent être appelées princesse, comme la princesse Anne ou la princesse Charlotte.

Sophie ne pouvait utiliser le titre de princesse qu’en relation avec son mari, en tant que princesse Edward de Wessex.