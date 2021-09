Sophie Wessex : la comtesse a pris des photos de jeu lors d’une visite de compétition à la RAF Wittering | Royale | Nouvelles

in

Sophie Wessex a été photographiée en train d’essayer de courir sur Dirt 2 dans le cadre d’un E-Gaming Challenge à la RAF Wittering. La femme de 56 ans a enfilé du kaki lors de sa visite à la compétition militaire annuelle, surnommée la Wessex Cup.

Lors du dernier tournoi, organisé en octobre 2019, le Royal Corps of Army Music de la RAF Wittering a concouru aux côtés du Royal Army Nursing Corps de la reine Alexandra et du 5th Battalion The Rifles.

L’épouse du prince Edward partage également un lien spécial avec la base de la RAF dans le nord-ouest du Cambridgeshire, car elle détient le titre honorifique de commodore de l’air à la RAF Wittering.

La comtesse de Wessex a été accueillie à la base militaire par Julie Spence OBE, Lord Lieutenant du Cambridgeshire.

La mère de deux enfants semblait prendre l’expérience de jeu dans sa foulée alors qu’elle était photographiée avec un casque et les yeux verrouillés sur l’écran du téléviseur.

L’apparition de la comtesse de Wessex à la RAF Wittering a marqué le retour du royal à ses fonctions royales après ses vacances d’été annuelles.

La dernière apparition royale de Sophie a eu lieu en juillet lorsqu’elle a rejoint des cyclistes malvoyants pour une balade en tandem autour de Bushy Park, dans le sud-ouest de Londres.

Et l’expérience aurait secoué le royal.

Monica Smith, responsable des appels à la Vision Foundation, a rejoint la comtesse sur le trajet.

Le mois dernier, aux côtés d’autres membres du cabinet, Sophie a fait le trajet de 520 milles entre elle et le domicile du prince Edward à Bagshot jusqu’à la retraite écossaise de la reine à Balmoral.

Le voyage du Wessex en Écosse a également été considéré comme important pour Sa Majesté – en particulier après le décès du duc d’Édimbourg à l’âge de 99 ans en avril.

Un initié royal a déclaré au Sun: «La reine aime le fait que Louise et James savourent leur séjour à Balmoral, et elle est devenue particulièrement proche de Louise, qui semble être devenue son petit-enfant préféré, suivi de près par James…

« Louise s’est également fait aimer de tout le monde en s’occupant des enfants de William et Kate quand ils étaient ici.

