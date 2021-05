Sophie Wessex news: La comtesse félicitée pour son discours sur l’expérience personnelle de la ménopause Royal | Nouvelles

Sophie a partagé un aperçu franc de la ménopause en devenant cette semaine la marraine de l’association caritative Wellbeing of Women. Elle a décrit avoir perdu le fil de ses pensées sur les engagements royaux et se sentir comme si quelqu’un lui avait arraché le cerveau tout en ressentant secrètement des symptômes. La femme de 56 ans a déclaré qu’elle avait des bouffées de chaleur, des pertes de mémoire et un brouillard cérébral, qui sont tous des symptômes de la ménopause.

On pense que Sophie est le premier membre de la famille royale à discuter de ses propres expériences de la question en public.

Lors d’une conversation vidéo avec Sarah Jane Cale, fondatrice du site Web Positive Menopause, elle a déclaré: “Vous savez, au milieu d’une présentation, lorsque vous ne vous souvenez soudainement pas de ce dont vous parliez, essayez d’être sur un engagement lorsque cela se produit – vos mots disparaissent.

«Et vous vous tenez là et vous dites: ‘Attendez, je pensais que j’étais une personne raisonnablement intelligente, qu’est-ce qui vient de m’arriver?’

“C’est comme si quelqu’un venait juste de partir et de vous faire sortir votre cerveau pendant un certain temps avant qu’il ne le réapparaisse et que vous essayez de ramasser les morceaux et de continuer.”

Les aveux de Sophie ont suscité une vague de soutien sur les réseaux sociaux pour avoir «fait la lumière» sur la question.

La commentatrice royale Victoria Arbiter a écrit sur Twitter: “Fantastique de voir Sophie briller une lumière sur un autre sujet tabou de la vie.”

Bonjour! La rédactrice royale Emily Nash a ajouté: “C’est génial de voir la comtesse de Wessex parler si franchement de la ménopause:”

Un autre utilisateur de Twitter a déclaré: “J’espère que cela rehaussera le profil de cette question importante.”

“Oui, c’est une reconnaissance du fait que nous vieillissons un peu, nous ne sommes pas aussi jeunes qu’avant, nous ne sommes pas, vous savez, pour utiliser le mot ‘productif’, nous sommes au-delà de ça étape, et c’est un moment pour l’admettre. “

Elle a également évoqué la pression médiatique «superficielle» exercée sur les femmes pour qu’elles paraissent maigres, belles et jeunes même pendant la ménopause.

Sophie a déclaré: “Nous devons être en forme, nous devons être intelligents, nous devons être maigres, nous devons être beaux, nous avons 25 ans pour le reste nos vies.

«Mais malheureusement, nos corps disent: ‘Eh bien, vous maintenant, c’est bien, vous pouvez faire tout cela à l’extérieur autant que vous le pouvez, ou autant que vous pouvez vous le permettre’.

“Mais à l’intérieur, les choses sont un peu différentes, tu sais. L’intérieur n’a pas écouté les médias sociaux, ça va juste arriver.”

La comtesse, mère de Lady Louise Windsor, 17 ans, et du vicomte Severn, 13 ans, a également appelé à une meilleure éducation des filles.

Elle a dit: “Que dit-on réellement aux jeunes filles au début? Parce que je ne me souviens pas du tout d’avoir eu ces leçons.

“Quand on nous dit que nous allons commencer nos règles, nous dit-on qu’elles vont également se terminer?”

Sophie a alors appelé à rompre tout tabou en parlant des règles et de la ménopause.

Elle a dit: «Nous parlons tous d’avoir des bébés, mais personne ne parle de règles, personne ne parle de ménopause, pourquoi pas?

“C’est quelque chose qui nous arrive 12 fois par an, c’est quelque chose d’incroyablement normal mais c’est quelque chose qui est caché et je pense qu’il est temps d’en dire assez, nous devons mettre cela sur la table et dire parlons-en.”