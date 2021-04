Sophie Wessex perdue après avoir appelé à «entrer» dans la brèche post-Megxit: «Que puis-je faire de plus? | Royal | Nouvelles

Sophie Wessex: une experte discute de la “ montée en flèche de la popularité ”

Le rôle de Sophie au sein de la famille royale a augmenté de façon exponentielle au cours des deux dernières décennies, lorsqu’elle a quitté sa carrière de relations publiques pour se consacrer pleinement à la Couronne et représenter la reine. Et elle a été maintes fois vantée pour devenir encore plus proéminente au sein du cabinet à la suite de la décision de Meghan Markle et du prince Harry de démissionner de la famille royale en janvier 2020.

Cependant, un commentateur royal pense qu’il est peu probable que Sophie ait la possibilité d’augmenter encore son nombre d’engagements et de mécénats.

Le correspondant royal du Daily Express, Richard Palmer, a expliqué sur Twitter comment le cabinet pouvait faire face à un nombre réduit de membres de la famille royale en activité et à des milliers d’engagements et de mécénats à gérer.

Parlant du prince Charles, du prince William et des plans de la reine pour réorganiser la monarchie, il a écrit: “Le prince Philip était à la retraite depuis quatre ans et avait cédé ses principaux patronages, mais que faire des responsabilités dépouillées des Sussex est à l’ordre du jour. .

«Un examen stratégique plus approfondi est nécessaire pour examiner comment fonctionne un nombre réduit de membres de la famille royale actifs.

Sophie Wessex est connue pour être très proche de la reine (Image: GETTY)

Sophie Wessex et Prince Edward travaillent à temps plein dans la famille royale (Image: GETTY)

«Les courtisans ont inévitablement des points de vue variés à ce sujet, mais ce qui en vaut la peine, c’est que la famille royale devra réduire sa charge de travail au fil du temps.

“Sophie est régulièrement invitée à entrer dans la brèche, mais l’année dernière, elle a déclaré:” Je suis déjà assez occupée, donc je ne suis pas sûre de ce que je peux faire de plus “.”

Sophie a fait ce commentaire lors d’un entretien avec The Sunday Times publié en juin 2020.

La discussion a porté sur le travail royal de Sophie lors de son voyage au Soudan du Sud, où la comtesse a sensibilisé aux violences sexuelles liées au conflit.

Sophie Wessex et le prince Edward s’adressant à la reine en décembre (Image: GETTY)

Mais elle a également discuté de son futur rôle au sein du cabinet à la suite du départ de Meghan, du prince Harry et du prince Andrew en tant que membres de la famille royale travaillant à plein temps.

Interrogée sur la question de savoir si le public verrait «plus d’elle», Sophie a répondu: «Il n’y a qu’un nombre limité d’heures dans la journée.

“Les gens peuvent accorder plus d’attention à ce que je fais, mais je reste aussi occupé que jamais.”

La comtesse, cependant, a reconnu que le travail effectué par la famille royale sera particulièrement important après la fin de la pandémie.

Sophie Wessex en train de rendre hommage au prince Philip avec Lady Louise et le prince Edward (Image: GETTY)

Sophie Wessex et Lady Louise à Windsor samedi matin (Image: GETTY)

Elle a déclaré: «Je pense que nous serons tous occupés à publier ce virus.

«De nombreuses personnes affectées auront besoin de beaucoup de soutien.

“Le pays tout entier aura besoin de beaucoup de soutien pour aller de l’avant”.

Sophie est connue pour être incroyablement proche du prince Philip et de la reine au cours des deux dernières décennies.

Sophie Wessex et le prince Edward se sont mariés en 1999 (Image: EXPRESS)

Cette proximité très rapportée est devenue apparente après la mort du duc d’Édimbourg, lorsque Sophie a été autorisée à parler aux médias pour révéler que le prince était mort paisiblement et comment la reine s’en sortait.

Sophie a également fourni aux médias une photo étonnante et personnelle de la reine et du prince Philip, souriant ensemble alors qu’ils étaient assis sur l’herbe au château de Balmoral.

De plus, Sophie et le prince Edward visitent régulièrement le souverain au cours des derniers jours.

Avec leur première-née Lady Louise, ils ont également visité le château pour jeter un coup d’œil aux centaines d’hommages, de cartes et de fleurs laissés par les fans royaux pour le duc d’Édimbourg.

La reine entourée par les membres de la famille royale qui travaillent (Image: GETTY)

Après la décision de Megxit et du prince Andrew de se retirer de la fonction publique à la suite de son entretien désastreux avec Newsnight, Sophie est restée l’une des 11 membres de la famille royale travaillant à plein temps à soutenir la reine et la Couronne.

Parmi eux, la princesse Alexandra et le duc de Kent ont respectivement 84 et 85 ans et le duc et la duchesse de Gloucester ont plus de 70 ans – tout comme le prince Charles, Camilla et la princesse Anne.

Joe Little, rédacteur en chef du magazine Majesty, a souligné à quel point le départ de Meghan et Harry était devenu un problème pour le prince Charles.

Il a déclaré au Guardian: “Harry et Meghan auraient formé une partie importante du plan directeur de la monarchie allégée de Charles. Les supprimer crée d’énormes problèmes.”