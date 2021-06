in

La famille royale a subi un coup dur avec la mort du prince Philip qui a laissé un vide physique et émotionnel dans la firme. Cependant, un auteur royal a déclaré que Philip aurait souhaité que le prince Edward et son épouse Sophie, comtesse de Wessex, « soient un peu plus en vue ».

Dans une interview avec The Times, Ingrid Seward, auteur de Prince Philip Revealed: A Man of His Century, pense que la reine met Sophie sous les feux de la rampe.

Elle a dit : « Je pense que la reine la pousse.

«Je ne pense pas qu’elle se pousse parce qu’elle n’est tout simplement pas si arrogante.

“Toutes ces interviews – je pense que c’était la reine qui disait:” Oh, sors et fais-le. Nous avons besoin de quelqu’un comme toi, Sophie. Prenez le terrain vacant’.

Ces dernières semaines, le comte et la comtesse de Wessex se sont davantage impliqués dans les engagements royaux et ont fait plusieurs apparitions dans les médias.

L’attention médiatique récente du couple a également été exacerbée par le vide royal laissé par le duc et la duchesse de Sussex.

Dickie Arbiter, l’ancien attaché de presse de la reine, a déclaré au Mirror que le couple “prenait vraiment tout son sens”.

Il a déclaré: «Ils ont travaillé dur pendant de nombreuses années et jouent un rôle important dans la famille royale, mais personne ne leur a accordé autant d’attention jusqu’à présent.

Dans une récente interview avec The Telegraph, Edward a admis que son père lui avait offert le titre deux jours seulement après ses fiançailles avec Sophie.

Il a déclaré: «Il doit d’abord revenir à la Couronne.

« Mon père tenait beaucoup à ce que le titre continue, mais il n’est pas allé assez vite avec Andrew, c’est donc avec nous qu’il a finalement eu la conversation.

« C’était une belle idée ; une belle pensée.