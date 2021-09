Sophie Wessex prise par surprise alors qu’elle goûte du whisky “C’est assez fort !” | Royale | Nouvelles

Sophie et le prince Edward ont visité Elmfield Estate à la périphérie de Gilford, dans le comté de Down, alors qu’ils effectuaient une série d’engagements royaux jeudi. Le comte et la comtesse de Wessex ont rencontré des producteurs, des artisans et des clients locaux lors du marché mensuel de produits complets et de bien-être.

Lors de la visite, Sophie a bu une gorgée de whisky après s’être vu offrir un échantillon.

Cependant, elle a été prise par surprise par la force de la boisson et s’est retrouvée à tousser et à crachoter.

La comtesse rit et dit : « C’est assez fort !

Sophie était élégante dans une longue robe à motifs pour les fiançailles royales.

“Et puis tout d’un coup, il y a une petite pause et les choses ont un peu changé.

“Naturellement, les médias recherchent des personnes pour combler ce qu’on appelle le vide.

« Mais vous savez, nous faisons cela depuis ce qui semble être assez long !

“Si les gens veulent prêter plus d’attention à ce que nous faisons, tant mieux, car en fait, cela doit être bon pour nos organisations et le travail que nous essayons d’effectuer.”

Edward a ajouté: “Eh bien, nous sommes flattés, c’est probablement la meilleure façon de le dire.”