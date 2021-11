Sophie Wessex ravie de rencontrer des chiots chiens-guides – adorables photos | Royale | Nouvelles

La comtesse de Wessex, 56 ans, a visité le Centre national des chiens-guides à Leamington Spa dans son rôle de patronne. Au cours de la sortie royale, Sophie a rencontré un certain nombre de chiots labrador lors de sa visite des installations.

La comtesse semblait être dans son élément alors qu’elle faisait tout un plat des mignons chiots au centre.

Dans les adorables clichés, Sophie est entourée de quatre minuscules labradors dorés.

À un moment donné, un chiot effronté se dirige vers les cheveux de la comtesse, la poussant à éclater de rire.

Les images montrent la royale essayant doucement de retirer ses mèches de la bouche de l’animal déterminé alors qu’elle rit.

L’association assure la mobilité des personnes aveugles et malvoyantes.

Il soutient également la recherche, la sensibilisation et les campagnes en faveur des malvoyants.

La cause tient à cœur à la comtesse et elle est également marraine de Vision 2020 : Le droit à la vue et ambassadrice mondiale de l’Agence internationale pour la prévention de la cécité.

Sophie avait précédemment révélé qu’elle avait été inspirée pour soutenir la cause après que sa fille Lady Louise Windsor souffrait d’une affection oculaire appelée strabisme.

La comtesse a déclaré en 2015 : « Les bébés prématurés peuvent souvent avoir des louches parce que les yeux sont la dernière chose dans le paquet bébé à vraiment être finalisée.

« Son strabisme était assez profond quand elle était petite et il faut du temps pour le corriger, mais elle va bien maintenant – sa vue est parfaite. »

Jeudi a été une journée chargée pour Sophie qui a également assisté à un service du jour de l’armistice à Bedworth.