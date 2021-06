Sophie Wessex réfléchit au moment de deuil avec Lady Louise – « Attendez-vous à ce que le duc arrive » | Royale | Nouvelles

in

L’épouse du prince Edward a parlé franchement de la réaction de sa fille à la mort de son grand-père, le duc d’Édimbourg. Le prince Philip, qui a épousé la reine en 1947, est décédé le 9 avril au château de Windsor.

Réfléchissant à la triste perte, Sophie a déclaré au Telegraph: “Louise est sortie s’entraîner l’autre jour et je me tenais là, m’attendant à ce que le duc se présente et lui donne quelques conseils ou lui demande simplement comment les choses se passent.”

La rédactrice royale de la publication, Camilla Tominey, s’est entretenue avec la comtesse.

Mme Tominey a écrit: «Alors que nous discutons pendant une heure dans leur manoir classé Grade II, avant de récupérer leurs enfants Lady Louise Windsor, 17 ans, et James, Vicomte Severn, 13 ans, à l’école, ils me disent comment ils s’attendent toujours à voir ‘ Grand-père arrive dans sa Land Rover Freelander verte.

Depuis la mort du duc, Sophie serait le « rocher improbable » de la reine.

Le commentateur royal Duncan Larcombe a déclaré que la comtesse avait pris l’initiative de soutenir Sa Majesté pendant cette période.

Il a déclaré à The Sun’s Fabulous: «Sophie Wessex est devenue le” rocher “improbable de la reine alors que le monarque s’adapte à la vie sans le prince Philip.

“L’épouse du prince Edward a, selon des sources, fait de sa mission personnelle de s’assurer que Sa Majesté est pleinement soutenue par la famille.”

La comtesse a pu renforcer sa relation avec le monarque pendant le verrouillage du coronavirus car elle vivait plus près d’elle que les autres membres de la famille royale.

Elle faisait partie de la soi-disant «bulle HMS» et le couple se promenait et faisait de l’équitation dans Windsor Great Park.