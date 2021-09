Sophie Wessex rend visite à une association caritative contre la cécité pour lancer un nouveau programme – « Capture les cœurs et les esprits » | Royale | Nouvelles

Sophie, la comtesse de Wessex, a rendu visite mardi à l’organisation caritative de prévention de la cécité Orbis UK. L’homme de 56 ans était présent pour aider à lancer un appel pour la chirurgie des personnes en Éthiopie, au Népal et au Bangladesh.

La nouvelle entreprise africaine et asiatique d’Orbis UK est connue sous le nom d’appel de fonds chirurgical et vise à fournir 17 000 opérations dans les trois pays.

Les dons seront abondés par l’ambassadeur d’Orbis, Sunil Ruia et sa famille, jusqu’au 31 décembre.

La comtesse de Wessex a elle-même effectué des voyages en Inde et au Bangladesh avec l’association caritative en tant qu’ambassadrice mondiale de l’Agence internationale pour la prévention de la cécité.

Dans une déclaration publiée sur le site Web de l’organisation caritative, la directrice générale d’Orbis UK, Rebecca Cronin, a déclaré : « En tant qu’organisation, nous rassemblons les gens pour qu’ils ne fassent qu’un pour garantir que personne ne perde la vue simplement à cause de l’endroit où ils vivent.

« Lorsque les professionnels de la vue reçoivent la formation dont ils ont besoin, les patients reçoivent les soins oculaires qu’ils méritent.

« L’accès à ces soins n’est pas toujours facile, et dans de nombreuses régions d’Éthiopie, du Népal et du Bangladesh, les services peuvent être trop éloignés ou coûter trop cher.

« Grâce à ce fonds, nous espérons ouvrir ces services aux personnes qui en ont le plus besoin, et grâce à la famille Ruia, les dons au Fonds chirurgical peuvent désormais avoir un impact double. »

Mme Cronin a précédemment déclaré à propos du travail de Sophie: “Au fil des ans, le soutien que Son Altesse Royale a apporté aux organisations caritatives de soins oculaires nous a permis d’attirer plus de soutien et donc d’étendre notre travail dans les pays où les services de soins oculaires sont rares.”

“La comtesse capture les cœurs et les esprits de tous ceux qu’elle rencontre, et nous sommes reconnaissants d’avoir l’opportunité de travailler avec elle”, a-t-elle ajouté.

Il y a à peine deux semaines, Express.co.uk a rapporté comment Sophie Wessex a déclaré qu’elle était inspirée de soutenir des œuvres de bienfaisance pour les malvoyants après avoir vu sa propre fille, Lady Louise, souffrir de problèmes de vue.

Lady Louise, 17 ans, est née prématurément et a par la suite eu un strabisme assez “profond”.

Cependant, au fil du temps, Louise a fait corriger son strabisme et sa mère a depuis déclaré “sa vue est parfaite”.

La comtesse a déclaré lors d’un dîner de gala Seeing Is Believing en 2015 : « J’ai vu la vue se rétablir et je peux vous promettre qu’il y a peu de choses plus gratifiantes dans ce monde que de voir quelqu’un passer de l’obscurité à la lumière.

Dans l’une de ses dernières apparitions royales avant son voyage d’été annuel à la résidence écossaise de la reine Balmoral, Sophie Wessex a fait du vélo lors d’un événement caritatif pour la Vision Foundation.

Quelques jours auparavant, elle avait même invité son partenaire cycliste pour une course d’entraînement au domicile des Wessex, Bagshot Park.

S’adressant à la rédactrice en chef de Mirror Online, Zoe Forsey, Mme Smith a déclaré: “J’ai emmené mon tandem à Bagshot Park la veille de l’événement, ce qui était très excitant.”

Le responsable de l’appel du centenaire de la Vision Foundation a ajouté: “J’étais un peu inquiet en pensant” oh mon Dieu, je vais dans un lieu royal, c’est angoissant “, mais c’était tellement détendu.”

“C’était une belle matinée d’été”, a-t-elle ajouté.