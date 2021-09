Sophie Wessex se souvient des conversations à l’épreuve du covid avec la reine depuis le balcon | Royale | Nouvelles

in

Ils pouvaient à peine s’entendre mais au moins, ils faisaient en sorte de se voir. Dans une interview avec The Telegraph, les Wessex ont rappelé leur temps passé pendant le verrouillage et à rendre visite à la reine et au défunt prince Philip à l’extérieur de Windsor.

Edward et Sophie vivent avec leurs enfants à Bagshot Park dans le Surrey, à quelques kilomètres du château de Windsor.

Lors du premier verrouillage en 2020, ils étaient suffisamment proches pour rendre visite aux monarques âgés mais ne faisaient pas partie de leur bulle.

“Nous les voyions se tenir sur le balcon, à environ 20 pieds dans les airs”, a déclaré la comtesse à propos de leurs réunions à distance sociale.

« Nous les voyions faire signe de la main. Nous leur criions dessus et ils nous criaient dessus. Il y avait toujours du vent, donc nous nous entendions à peine. »

Incidemment, ils étaient aussi les plus proches de la reine lorsque son mari est décédé en avril.

Selon les directives de Covid, ils ont assisté aux funérailles du duc mais n’ont pas pu approcher la reine elle-même.

« Pour voir Sa Majesté seule ; c’était très poignant », a déclaré la comtesse de Wessex.

Une séparation qui a été vraiment dure pour l’un des favoris présumés de la reine.

Il dit que la pandémie a été « incroyablement difficile » pour ses parents, qui ont été enfermés ensemble pendant des mois au château de Windsor.

“Pour eux, la vie est tellement une question de contact, il s’agit tellement de gens et puis soudain, tout s’arrête”, a déclaré Prince Edward.

Le comte a avoué qu’il est rassurant de voir sa mère s’occuper depuis la mort de son mari.

Ses responsabilités ne lui “laissent pas vraiment beaucoup de temps pour s’attarder trop longtemps sur quoi que ce soit”, a-t-il déclaré.