Sophie Wessex se souvient qu’elle est restée avec Queen en Écosse “beaucoup plus longtemps que quiconque” | Royale | Nouvelles

Le comte et la comtesse de Wessex ont parlé à l’experte royale Camilla Tominey dans une interview exclusive. Sophie a déjà été décrite par les courtisans royaux et les experts comme la favorite de Sa Majesté.

Depuis la mort du prince Philip plus tôt cette année, la comtesse a joué un rôle clé dans le soutien de la reine.

Écrivant dans le Telegraph, Mme Tominey a fait valoir que les enfants du Wessex, Louise et James, “passaient le plus de temps avec grand-mère et grand-père de tous les petits-enfants”.

Elle a écrit: «Je l’ai dit au couple, étant beaucoup plus jeune que les princes William et Harry, qui ont grandi à une époque où la reine et le duc passaient des mois à l’étranger, Louise et James ont sans doute passé le plus temps avec mamie et grand-père de tous les petits-enfants.

Sophie a concédé: “La pauvre reine a dû nous supporter de rester beaucoup plus longtemps que quiconque en Écosse et à Norfolk.”

Selon certaines informations, le jeune royal a hérité des poneys bien-aimés du prince Philip et de sa voiture après sa mort.

Des sources proches de la famille royale ont déclaré au Daily Mail que Louise exercerait régulièrement les deux poneys noirs, Balmoral Nevis et Notlaw Storm, à Windsor.

Les poneys ont été vus tirant la voiture à quatre roues sur mesure lors des funérailles du duc d’Édimbourg en avril.

Au cours de l’entretien, Mme Tominey a noté comment la comtesse s’était arrêtée “avec un soupçon de tristesse, réfléchissant apparemment à l’une des années les plus difficiles que la maison de Windsor ait jamais eues”.

Puis Sophie a déclaré à l’expert : “Nous sommes toujours une famille quoi qu’il arrive, nous le serons toujours.”