Sophie Wessex touche doucement le dos de son fils lors des funérailles du prince Philip | Royal | Nouvelles

Le simple acte de compassion a été capturé par des caméras de télévision alors que le corbillard Land Rover Defender du duc d’Édimbourg passait devant la famille en deuil. La belle-fille du prince Philip a regardé avec le cœur lourd avec ses deux enfants, Lady Louise Windsor et James, le vicomte Severn, alors que le duc entreprenait son dernier voyage.

Bien que de nombreux yeux soient focalisés sur le prince William et Harry alors qu’ils parcouraient le fossé entre eux, la comtesse avait joué un rôle essentiel dans le soutien de la famille royale.

À l’approche du corbillard, les caméras ont capté la comtesse réconfortant son jeune fils en plaçant doucement sa main sur son dos.

Le jeune vicomte était le plus jeune participant aux funérailles à seulement 13 ans et est le plus jeune des petits-enfants du duc.

Sophie et ses enfants inclinèrent la tête en signe de respect pour Philip au passage du corbillard.

Sophie et ses enfants se sont ensuite rendus à la chapelle pour rejoindre Sa Majesté pendant qu’une minute de silence était tenue en l’honneur de la vie du duc.

Les enfants seraient devenus très proches de la reine et de Philip alors que les Wessex étaient régulièrement photographiés au château de Windsor.

Vers la fin du service, on a vu Sophie essuyer ses larmes en se remémorant la vie et le service extraordinaires du duc.

La comtesse a été une figure clé du soutien de la reine et a aidé à guider la famille royale tout au long de la période de deuil de la semaine dernière.

Elle a ajouté que c’était “très, très paisible et c’est tout ce que vous voulez pour quelqu’un, n’est-ce pas?

«Donc, je pense que c’est tellement plus facile pour la personne qui s’en va que pour les personnes laissées pour compte.»