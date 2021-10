Sophie Wessex visite une école pour promouvoir un problème qui pourrait « améliorer la vie de millions de personnes » | Royale | Nouvelles

Sophie, la comtesse de Wessex a montré son soutien à la campagne #LoveYourEyes, qui encourage les gens à penser à leur propre santé oculaire. La comtesse de Wessex est ambassadrice mondiale de l’Agence internationale pour la prévention de la cécité (IAPB).

L’Agence internationale a été fondée en 1975 et compte plus de 150 membres, dont des ONG et des instituts de recherche, qui œuvrent à la prévention de la cécité.

Sophie a visité l’école Perseid à Londres, une école travaillant avec des enfants âgés de trois à dix-neuf ans, qui ont des besoins éducatifs, pour voir des enfants se faire tester les yeux.

La campagne #LoveYourEyes pour la Journée mondiale de la vue le 14 octobre tente d’encourager les gens à réserver un test de la vue.

Sophie a déclaré : « La principale chose que j’ai apprise avec tout mon travail de Vision 2020 et de l’IAPB est que le secteur de la vision s’est vraiment réuni au fil des ans, en particulier pour la Journée mondiale de la vue.

« Ce qui est vraiment inspirant à voir, c’est que les meilleures pratiques sont si facilement partagées via l’IAPB.

« Ces meilleures pratiques peuvent, espérons-le, influencer tout le reste et améliorer la vie de millions de personnes dans le monde qui ont une mauvaise vision. »

Peter Holland, PDG de l’IAPB, a déclaré : « Le succès de la Journée mondiale de la vue de cette année et de notre campagne Love Your Eyes est sans précédent, et j’ai été ravi et fier de ce que nous avons fait ensemble.

« Chaque test promis, chaque projection organisée et chaque message envoyé sur les réseaux sociaux signifie que nous avons pu toucher plus de personnes que jamais avec plus de trois millions de personnes s’engageant à aimer leurs yeux. »

La jeune royale a vécu avec la maladie jusqu’à ce qu’elle reçoive une chirurgie correctrice.

La comtesse a expliqué au Sunday Express comment l’expérience avait eu un impact sur la santé de sa fille.

Elle a déclaré: « Les bébés prématurés peuvent souvent avoir des louches parce que les yeux sont la dernière chose dans l’emballage du bébé à vraiment être finalisé. »