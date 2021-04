S’oppose au projet de loi sur l’infrastructure de Biden ⋆ .

Le sénateur Joe Manchin (D., W. Va.) Prend la parole lors d’une audition du sous-comité des crédits du Sénat à Capitol Hill à Washington, DC, le 16 juin 2020 (Crédit: Chip Somodevilla / .)

Le sénateur Joe Manchin (D., W.Va.) a déclaré qu’il s’opposerait à une augmentation du taux d’imposition des sociétés à 28%, un élément clé du projet de loi sur les infrastructures de l’administration Biden, dans une interview à la radio avec Metro News de Virginie-Occidentale.

«Comme le projet de loi existe aujourd’hui, il doit être changé», a déclaré Manchin à l’animateur Hoppy Kercheval. Le sénateur a ajouté qu’il pouvait soutenir l’augmentation du taux d’imposition des sociétés à 25%, mais pas à 28% comme prévu dans le projet de loi, car cela nuirait à la compétitivité du marché du pays.

«C’est plus que moi, Hoppy», a déclaré Manchin. «Il y a six ou sept autres démocrates qui sont très attachés à cela. Nous devons être compétitifs et nous n’allons pas jeter la prudence au vent.

Manchin a souligné que le projet de loi n’irait pas de l’avant sans son soutien. Avec 50 sièges au Sénat et la vice-présidence, les démocrates ont besoin du soutien de tous leurs sénateurs pour adopter des lois.

« Si je ne vote pas pour y participer, ça ne va nulle part », a déclaré Manchin.

Plusieurs démocrates de la Chambre, y compris les représentants Tom Suozzi de New York et Josh Gottheimer du New Jersey, ont déclaré la semaine dernière à la secrétaire au Trésor Janet Yellen qu’ils ne pourraient pas signer le projet de loi sur les infrastructures à moins qu’il ne supprime les plafonds de la déduction fiscale des États et des collectivités locales. La déduction SALT a été plafonnée à 10000 dollars dans la facture fiscale de 2017 de l’administration Trump.

Cependant, d’autres démocrates du groupe ont déclaré lundi à Punchbowl News qu’ils ne pourraient peut-être pas éviter de voter pour le paquet.

Zachary Evans est un rédacteur de nouvelles pour National Review Online. Il est un vétéran des Forces de défense israéliennes et un altiste de formation.