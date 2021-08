S’opposer aux restrictions COVID ? Vous pourriez être un terroriste. 10z viral

in

par Simon Black, Souverain Homme :

Êtes-vous prêt pour l’absurdité de cette semaine ? Voici notre résumé du vendredi des histoires les plus ridicules du monde entier qui sont des menaces pour votre liberté, des risques pour votre prospérité… et à l’occasion, inspirant la justice poétique.

S’opposer aux restrictions COVID ? Tu es peut-être un terroriste.

À l’approche du 20e anniversaire du 11 septembre, le Department of Homeland Security met en garde contre un terrorisme potentiel.

Mais pour une raison quelconque, il ne se concentre pas sur les terroristes étrangers hébergés par des talibans comme les talibans – maintenant de retour au pouvoir en Afghanistan.

Au lieu de cela, le DHS se concentre sur les extrémistes nationaux, déclarant :

« De telles menaces sont également exacerbées par les impacts de la pandémie mondiale en cours, y compris les griefs concernant les mesures de sécurité de la santé publique et restrictions gouvernementales perçues. “

Attends quoi?? “Perçu » restrictions gouvernementales ? C’est comme si ces gens pensaient que les restrictions n’étaient pas réelles. Nous avons apparemment imaginé toutes les restrictions au cours des 18 derniers mois.

Et quiconque imagine ces restrictions « perçues », comme les mandats de masque pour les écoliers, doit être un terroriste national.

C’est parfaitement logique.

Cliquez ici pour lire le bulletin.

Projet de loi visant à interdire les vols intérieurs aux personnes non vaccinées

Un membre du Congrès américain a présenté un projet de loi plus tôt ce mois-ci :

“. . . pour s’assurer que toute personne voyageant sur un vol au départ ou à destination d’un aéroport à l’intérieur des États-Unis ou d’un territoire des États-Unis est entièrement vaccinée contre le COVID-19. . . “

Cliquez ici pour voir le projet de loi sur Congress.gov.

La barre de “l’héroïsme” vient d’atteindre son plus bas niveau

Le mois dernier, au moins 51 membres de la Chambre des représentants du Texas ont fui la capitale de l’État afin d’empêcher l’adoption de certaines lois.

Parce que les politiciens ont quitté la ville, la Chambre des représentants n’avait plus le nombre minimum de membres requis par la loi pour tenir sa session législative et voter sur le projet de loi.

Le président de la Chambre a émis des mandats d’arrêt civils pour les faire rappeler, de sorte que les membres absents ont ensuite quitté l’État pour Washington DC – la plupart via des jets privés et des avions affrétés – où ils ont côtoyé leurs collègues fédéraux au Congrès pendant plusieurs semaines.

La situation s’est finalement réglée hier lorsqu’une poignée d’entre eux sont revenus à Austin pour que la session législative puisse commencer.

Les politiciens de retour, cependant, se sont félicités dans une déclaration publique, déclarant :

« Nous sommes fiers de la travail héroïque et l’engagement dont nous et nos collègues membres du caucus démocrate avons fait preuve en rompant le quorum en mai et à nouveau cet été. »

Voilà : pour les politiciens éveillés, dépenser l’argent des autres pour s’enfuir à Washington DC en jet privé est considéré comme « héroïque ».

Cliquez ici pour en lire plus.

Les avantages des bons d’alimentation ont augmenté de façon permanente de 28 %

Depuis 1975, l’augmentation des prestations de bons d’alimentation (appelées SNAP) vise à suivre l’inflation.

Mais cette année, la plus forte augmentation jamais enregistrée dans les prestations de bons d’alimentation ne se contentera pas de suivre l’inflation, mais augmentera en fait le pouvoir d’achat de l’aide SNAP.

Le département américain de l’Agriculture, qui gère le programme, affirme que cela correspond plus étroitement aux coûts plus élevés d’une alimentation plus saine.

La prestation mensuelle moyenne pour les 42 millions d’Américains bénéficiant de bons d’alimentation augmentera de 36,24 $ par personne.

Il s’agit d’un bond d’environ 28 % par rapport aux niveaux d’avant la pandémie, ce qui ajoute « seulement » un coût supplémentaire d’environ 18,3 milliards de dollars par an.

De nos jours, tout ce qui est inférieur à un billion est de la monnaie.

Cliquez ici pour lire l’article complet.

L’Australie s’enfonce davantage dans l’enfer autoritaire de Covid

Il y a trois semaines, l’Australie a envoyé son armée dans les rues pour faire respecter les fermetures sous la menace d’une arme.

Il y a deux semaines, le médecin hygiéniste en chef de l’État australien du Queensland a déclaré à ses citoyens que ils ne devraient pas acheter en ligne. À son avis, les achats en ligne propagent le COVID car cela signifie que les livreurs doivent travailler, au lieu de rester à la maison pour se recroqueviller de peur.

Maintenant, l’ancien premier ministre de l’État de Victoria, qui a été soumis aux conditions de verrouillage les plus difficiles du pays, a déclaré que de nouveaux verrouillages encore plus sévères à travers l’État seraient annoncés de manière imminente, et durera jusqu’à la fin de l’année.

Voilà à quoi ressemble la société libre en 2021…

Lire la suite @ SovereignMan.com