soprano Anna Netrebko annonce un nouvel album ‘Amata Dalle Tenebre’

La superstar soprano Anna Netrebko a annoncé qu’elle sortira son premier album solo classique depuis cinq ans, Amata Dalle Tenebre, le 5 novembre 2021.

Comprend des airs de Puccini, Verdi, Wagner, Strauss et Purcell

Le nouvel album présente certains des airs les plus dramatiques et les plus passionnés, notamment « Un Bel dì Vedremo » de Puccini, chanté par Madama Butterfly ; « Sola, Perduta, Abbandonata ! » de Manon Lescaut de Puccini; ‘Tu che le Vanità’ de Don Carlo de Verdi; ‘Poveri Fiori’ d’Adriana Lecouvreur de Cilea et comprend les premiers enregistrements d’Anna Netrebko de ‘Liebestod’ de Tristan und Isolde de Wagner; « Ritorna Vincitor ! de l’Aïda de Verdi ; « Es gibt ein Reich » d’Ariane auf Naxos de Richard Strauss ; Aria de Lisa de Pique Dame de Tchaïkovski et “Quand je suis couché sur terre” de Dido and Aeneas de Purcell. Le premier morceau de l’album, ‘Ritorna Vincitor …Numi Pietà’ d’Aida de Verdi, est maintenant disponible.

Comprend le film musical Anna – Stage of Emotions

Anna Netrebko a enregistré Amata Dalle Tenebre à La Scala de Milan, avec l’Orchestre del Teatro alla Scala sous la direction musicale de La Scala, Riccardo Chailly. L’édition de luxe comprend un film musical Blu-ray, Anna – Stage of Emotions, réalisé lors des sessions d’enregistrement à La Scala. Anna Netrebko a travaillé avec la célèbre cinéaste Elena Petitti di Roreto pour enregistrer des clips vidéo pour quatre des morceaux de son nouvel album. Anna – Stage of Emotions explore certains des thèmes puissants qui traversent cette musique, de l’amour et de l’espoir à la mort et au désespoir, et capture les représentations d’Anna Netrebko de quatre héroïnes d’opéra – Aida, Lisa, Dido et Isolde. Entremêlée aux clips vidéo, une interview perspicace avec Netrebko, qui discute à la fois des rôles et de sa propre vie.

Anna Netrebko reconnaît que « je deviens vraiment un personnage lorsque je suis sur scène en costume avec des collègues » et en studio d’enregistrement, comme elle l’explique : «[as] toutes ces pièces sont très différentes, j’avais même besoin de changer ma technique vocale de Verdi à Wagner à Strauss et Tchaïkovski. L’approche vocale et une lecture très précise du texte musical est la chose la plus importante, pour entrer dans le personnage, car les compositeurs savaient déjà ce qu’ils voulaient faire et tout ce qu’ils veulent faire est là. Pour moi, c’est juste un devoir de le lire correctement et de le représenter.

Le nouvel album d’Anna Netrebko Amata Dalle Tenebre sortira le 5 novembre 2021 et peut être pré-commandé ici.

