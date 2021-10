Sora dans Super Smash Bros. Ultimate est un ajout final solide

Tu sais, Sora, tu n’es pas mal du tout. Je pense que je t’aime bien. Capture d’écran : Nintendo / Kotaku

Sora a rejoint Super Smash Bros. Ultimate le 18 octobre, devenant le 89e (et, enfin, le dernier) personnage jouable de la liste, et clôturant un processus de deux ans visant à élargir le pool de combattants du jeu. Bien que, dans un sens, il ne soit qu’un autre garçon d’anime brandissant l’épée, je pense que je suis en fait corrigé. Sora dans Smash Bros. Ultimate n’est pas si mal, malgré mes réserves préalables à son sujet.

Ce n’est un secret pour personne que Smash Bros. Ultimate a une surabondance non seulement de personnages de Fire Emblem, mais aussi de combattants d’anime brandissant l’épée en général. D’après mes calculs, et y compris tous les combattants d’écho, le bagarreur mash-up compte une vingtaine de combattants qui utilisent presque exclusivement des lames dans leur arsenal d’attaques. Cela représente environ 22% de la liste brandissant quelque chose de poignardé pour faire des dégâts. Bien sûr, la Keyblade de Sora n’est pas tranchante comme l’épée Buster de Cloud, mais la façon dont le protagoniste de Kingdom Hearts l’utilise fait de lui un porteur d’épée de part en part – et je refuse qu’on me dise le contraire.

En fait, Sora tranche et frappe comme seuls les combattants à lames peuvent le faire, ce qui en fait l’incarnation même d’un combattant à l’épée d’anime. Et pourtant, il serait faux de rejeter le héros aux grosses chaussures comme une simple entrée générique dans la catégorie des combattants à l’épée Smash.

Bien qu’il soit un porteur d’épée, Sora ne se sent pas ou ne joue pas comme les autres personnages à lame de Smash Bros. Ultimate. (Sora n’est pas non plus de Fire Emblem, donc il a ça pour lui.) Il est plus léger que la plupart des combattants à l’épée – à l’exception de Sephiroth, bizarrement – et a plus de potentiel de combo que quelqu’un comme Chrom ou Yoshi. Pour être honnête, Sora est en fait assez mortel.

D’une part, la chaîne d’attaque de base à trois coups de Sora peut être exécutée au sol ou dans les airs, lui permettant de mélanger ses combos et d’accumuler des dégâts insensés. Ce qui rend cette série de coups plus meurtrière, cependant, c’est le fait que la première attaque a une attraction gravitationnelle qui attire l’adversaire. Tant que la pointe de la Keyblade se connecte, Sora entraîne immédiatement l’ennemi vers lui. Ce que vous faites après est illimité, surtout avec la légèreté de Sora.

Son poids est un autre facteur de différenciation. Encore une fois, Sora est plus léger que la plupart des combattants brandissant l’épée du jeu. En tant que tel, il flotte essentiellement sur tout le monde comme Lucario, Mewtwo ou même Mr. Game & Watch. Cela peut être un inconvénient, car des personnages plus lourds, tels que Ganondorf ou Snake, peuvent facilement le lancer. Mais ce qui pourrait être perçu comme une faiblesse est en réalité une force, notamment en raison de son excellente capacité de récupération. Je veux dire, son up special est essentiellement Spin Attack de Link, et il peut l’utiliser en conjonction avec Sonic Blade. À moins qu’il ne soit à un pourcentage élevé, il est assez difficile d’éliminer Sora. Son nom signifie ciel, et c’est là qu’il est terrifiant.

Pourtant, il a les attributs d’un garçon d’anime à l’épée: les cheveux hérissés, la grande Keyblade (qui est une épée parce que « lame » est dans le nom), le compteur. Il rentre totalement dans le moule. Mais les propriétés distinctes de Sora – son potentiel de combo, son poids, etc. – font de lui un anime boy brandissant l’épée suffisamment différent pour être dangereux. Et vous ne voulez vraiment pas vous surprendre contre Sora ; ce sont à peu près des rideaux pour vous pendant qu’il flotte sans effort en arrière. Je blâme son short de parachute à gros cul pour ça.

Rien de tout cela ne change le fait que Super Smash Bros. Ultimate a beaucoup trop de fichus personnages d’épée. Sora n’est qu’un autre ajout au groupe de combattants à lames qui est si nombreux qu’il peut être difficile de voir les vraies différences entre eux. Mais à la fin de la journée, porteur d’épée ou non, Sora a beaucoup à faire pour lui. Peut-être que le rejeter comme un garçon d’épée d’anime générique était une erreur de jugement, et je serai heureux de le reconnaître.