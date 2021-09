Sorare, la plate-forme NFT axée sur le football, lève un record de 680 millions de dollars

La plate-forme NFT axée sur le football, Sorare, fait l’actualité car elle a levé un montant record de 680 millions de dollars dans son cycle de financement de série B dirigé par SoftBank. Il s’agit du deuxième plus grand tour de financement en crypto après le tour de 900 millions de dollars de FTX Exchange.

Selon un communiqué de presse mis à la disposition des médias, le tour de table de 680 millions de dollars a été mené par le conglomérat technologique et d’investissement SoftBank avec la participation d’Atomico, Bessemer Ventures, D1 Capital, Eurazeo, IVP, Liontree et des investisseurs existants Benchmark, Accel et Headline. Les footballeurs Gerard Piqué, Antoine Griezmann, Rio Ferdinand et César Azpilicueta ont également participé à la ronde.

Les rumeurs circulaient depuis mai de cette année selon lesquelles Sorare serait en pourparlers avec SoftBank pour lever des capitaux. Maintenant confirmé, ce tour de série B de 680 millions de dollars valorise la société à 4,3 milliards de dollars et fait suite à un tour de série A de 50 millions de dollars annoncé en février. Selon la plate-forme, il s’agit du plus grand tour de série B d’Europe et du deuxième plus important de l’industrie de la cryptographie après l’échange cryptographique FTX qui a levé 900 millions de dollars en juillet 2021.

Sorare, fondé en 2018, est un jeu de football fantastique basé sur Ethereum et basé sur des cartes à collectionner NFT. Il permet aux fans d’échanger des cartes à collectionner de jetons non fongibles (NFT) de joueurs superstars de plus de 180 clubs licenciés, dont le Real Madrid, Liverpool, la Juventus, les fédérations française et allemande de football.

La société gravit les échelons en 2021 avec plus de 150 millions de dollars de cartes échangées sur la plate-forme depuis janvier. “Le nombre d’utilisateurs payants mensuels actifs de Sorare a été multiplié par 34 entre le deuxième trimestre 2020 et le deuxième trimestre 2021, les ventes trimestrielles augmentant de 51 fois au cours de la même période”, indique l’annonce. Il y a plus de 600 000 utilisateurs enregistrés sur la plateforme.

Avec le nouveau capital, la plateforme prévoit de s’étendre à d’autres sports, très probablement au football féminin, ainsi qu’à un nouveau bureau aux États-Unis. Paris est le siège actuel de la startup. Sorare a dit :

“Le financement sera utilisé pour accélérer rapidement la croissance de l’entreprise dans le football tout en permettant à Sorare de reproduire son modèle dans d’autres sports, d’élargir son équipe de classe mondiale en recrutant dans des rôles clés et de lancer des campagnes marketing ambitieuses avec des partenaires, des athlètes et des médias. entreprises. Sorare prévoit également d’ouvrir prochainement son premier bureau aux États-Unis et de lancer de nouvelles initiatives pour soutenir les activités sportives des jeunes et financer d’autres startups de l’écosystème Sorare.

Selon les termes de l’investissement, Marcelo Claure, PDG de SoftBank Group International et COO de SoftBank Group, rejoindra le conseil d’administration de Sorare.