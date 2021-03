Sorcerer qui réorganise toutes ses listes de lecture sur Apple Music et plus

Comme nous l’avons vu plus tôt cette année, «Next» est une application qui offre une nouvelle façon de redécouvrir votre bibliothèque musicale grâce à des listes de lecture intelligentes. Sorcererhat, le développeur de Next, a réorganisé ses listes de lecture intelligentes avec une variété de nouvelles options.

La fonction #tbt a été introduite au début de cette année dans l’application et chaque jeudi, elle vous rappelle une chanson Apple Music que vous n’avez pas écoutée depuis un moment. Sorcererhat a maintenant six listes de lecture disponibles à écouter. Les voici:

Calmer: Chansons pour se détendre après une longue journée. Abonnez-vous à la liste de lecture sur Apple Music, Deezer et Spotify.

Célébrez la fierté: Hits pour célébrer la fierté aujourd’hui et tous les jours. Abonnez-vous à la liste de lecture sur Apple Music, Deezer et Spotify.

Fabriqué au Brésil: Des hits d’artistes brésiliens à ne pas manquer. Abonnez-vous à la liste de lecture sur Apple Music, Deezer et Spotify.

#Tbt suivant: Tous les jeudis, Next vous rappelle une chanson que vous aimiez autrefois. Sur cette liste de lecture, il y a des chansons que les utilisateurs ont partagées avec Sorcererhat, mises à jour chaque semaine. Abonnez-vous sur Apple Music, Deezer et Spotify. Si vous souhaitez apparaître sur la playlist ‘Next #tbt’, il vous suffit de partager votre chanson oubliée sur les réseaux sociaux en citant le développeur Sorcererhat.

Lecture en cours: Tous travaillent et tous jouent. Playlist organisée par Sorcererhat et mise à jour chaque semaine. Abonnez-vous sur Apple Music, Deezer et Spotify.

Capsule pop: Un agréable voyage dans le passé avec ces chansons pop emblématiques. Abonnez-vous à la liste de lecture sur Apple Music, Deezer et Spotify.

Next est disponible sur l’App Store pour 4,99 $ en achat unique, mais ces listes de lecture sont disponibles pour tout le monde.

En rapport

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: