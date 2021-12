Sorcières et leur derby fossilisé

18/12/2021 à 07:59 CET

S’il existait une science dédiée à l’étude des rivalités footballistiques – la derbilogía ? – ses spécialistes intelligents pourraient distinguer trois étapes majeures dans l’évolution de ces affrontements. Au début, à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, ils ont agi comme de simples miroirs : lorsque chaque communauté, reflet de différences sociales, culturelles ou géographiques, finissait par générer des clubs de football différenciés. Dans cette phase, les rivalités qui existaient déjà dans les rues, les écoles ou les usines ont simplement atteint les stades. Dans leur seconde étape, les derbys deviennent des soupapes d’échappement : la compétitivité intrinsèque du football et toute sa médiatisation construisent une gigantesque caisse de résonance pour ces traits distinctifs sur lesquels les clubs ont été fondés. Ici la rivalité subsiste dans la rue mais éclate de façon exagérée dans le stade (et diminue à nouveau lorsqu’il revient dans la rue). Au cours du 20e siècle, la plupart des derbys ont eu lieu dans cette phase. Pourtant, depuis deux décennies, certains d’entre eux avancent déjà vers une troisième étape : celle du fossile.

Et c’est qu’il y a des derbys dont personne ne se souvient pourquoi ils sont, ni quelles sont les lignes qui distinguent un club d’un autre au-delà de sa propre histoire et de la transmission génétique de ses fans. Ici, le stade conserve – de manière quelque peu artificielle – l’arôme d’une rivalité qui n’existe plus dans la rue, n’était le derby lui-même. N’importe qui peut sympathiser avec une équipe mais aussi avec l’autre, sans que la religion, la politique ou l’identité (qu’elle soit de quartier ou nationale) interfèrent : c’est-à-dire sans que la Sainte Trinité ne participe aux rivalités de football. On pourrait même dire que sans l’un de ces trois vecteurs, un derby n’est qu’un match de football de zéro kilomètre, joué entre voisins plus ou moins mal entendus. Mais rien d’autre. Comme ce qui se passe à Bruges.

LE CLUB ET LE CERCLE

Dans un pays comme la Belgique, où même les partis politiques majoritaires sont séparés entre les Wallons francophones et les Flamands néerlandophones, on pourrait imaginer que les deux équipes brugeoises répondent à cette dualité culturelle. Et il aurait tort. Parce que le Club de Bruges a été fondé en 1891 par des étudiants et des ouvriers flamands, mais qu’il a absorbé quelques années plus tard le FC Bruges bien établi (ainsi appelé parce qu’à cette époque le français était un symbole d’appartenance aux classes aisées). En théorie, avec cette fusion, les perspectives d’une rivalité de football dans la ville étaient épuisées. Avec moins de 200 000 habitants, si un seul club réconciliait déjà ouvriers et bourgeois, flamands et wallons, à quoi bon en créer un autre ? Eh bien, on oubliait le clergé et les nobles, qui parraineraient en 1899 l’équipe des élèves de l’école San Francisco Javier, lui donnant un esprit clairement catholique et aristocratique, comme son nom l’indique : le Cercle, encore en français aujourd’hui – malgré qu’à Bruges on parle néerlandais – et avec cette teinte d’élite renfermée sur elle-même qui transmet par définition l’idée d’un cercle. Notes d’une rivalité qui manque aujourd’hui de sens extra-sportif.

Il s’agit en tout cas d’un derby joué à trois siècles différents (le premier affrontement date de 1899) et dans quatre compétitions différentes : coupe, supercoupe, première division et seconde. Car si aujourd’hui on voit Bruges côtoyer la crème européenne en Ligue des champions, le rapport de forces avec son voisin s’est équilibré jusqu’aux années 70. Depuis, les ‘Blauw-Zwart’ (bleu-noir) ont ajouté 16 de leurs 17 championnats. , neuf de ses onze coupes et chaque finale de Coupe d’Europe et de l’UEFA. De l’autre côté, les ‘Groen en Zwart’ (vert et noir) ont à peine ajouté un verre et ont passé dix de leurs 25 dernières saisons en deuxième position. Seule l’acquisition par le millionnaire russe Dmitry Rybolovlev – également propriétaire de Monaco – a empêché sa disparition.

Bien qu’il s’agisse de l’un des derbys les plus inégaux d’Europe, il y a une raison d’assister au match de la semaine prochaine : ce sera peut-être le dernier d’un Jan Breydel sans travaux. Construit en 1975 et nommé d’après un héros médiéval flamand, le stade dans lequel Alfonsó a marqué et Raúl a échoué (tous à l’Euro 2000) est en train de s’effondrer. Le Conseil municipal a approuvé un nouveau stade pour 40.000 spectateurs, clairement adapté aux besoins de Bruges. Reste à savoir si le Cercle suivra ou préférera aller dans un plus petit enclos. Sa fréquentation moyenne, autour de 4 000 personnes par match, n’augmente qu’une fois par an : mesurée avec « le Club ».