sordide travailliste: les deux questions embarrassantes que le scandale du deuxième emploi a soulevées pour Keir Starmer | Politique | Nouvelles

Les deuxièmes emplois pour les députés ont été le sujet de discussion au cours des quinze dernières semaines à Westminster. Cependant, ce ne sont pas seulement les conservateurs qui sont impliqués dans ce problème et le chef du parti travailliste, Sir Keir Starmer, examinera intérieurement son propre parti en se demandant comment cela affecte le paysage politique à l’avenir.

Le Premier ministre a annoncé ses propositions, qui affecteront la manière dont les députés peuvent travailler en dehors de leurs fonctions parlementaires.

Le Premier ministre a l’intention d’interdire aux députés d’accepter un travail rémunéré en tant que conseillers parlementaires, stratèges ou consultants.

Il demande également qu’une nouvelle règle soit introduite selon laquelle le travail des députés des États en dehors de Westminster devrait être « dans des limites raisonnables et ne devrait pas les empêcher d’exercer pleinement leurs fonctions ».

Les plans de M. Johnson seront soumis au comité des normes de la vie publique, qui devrait rendre ses recommandations dans 10 semaines.

Mais ce ne sont pas seulement les conservateurs – qui ont perdu leur avance dans les sondages à la suite du scandale – pour lesquels cela a des implications.

Keir Starmer aura beaucoup de choses à penser dans les jours et les semaines à venir alors que le regard se tourne vers son parti et comment ils abordent la crise.

Le public s’en soucie-t-il vraiment ?

Les derniers chiffres des sondages indiquent que la popularité des travaillistes auprès des électeurs est à la hausse en raison du scandale de sordides qui engloutit actuellement le parti conservateur.

Cependant, les analystes politiques ont soutenu que ces gains pourraient être insignifiants.

Certains pensent que même si les travaillistes pourraient faire des gains marginaux sur les conservateurs dans les semaines à venir, cela ne suffira pas à modifier la position politique, actuellement au Royaume-Uni.

Il est apparu depuis qu’un certain nombre de politiciens gagnent un deuxième revenu en plus de leur salaire annuel de député de 81 932 £.

Par exemple, Sir Geoffrey Cox, le député conservateur de Torridge et du Devon occidental, a empoché 970 000 £ l’année dernière pour les services juridiques qu’il a rendus dans les îles Vierges britanniques.

Parmi les autres députés qui occupent actuellement un deuxième emploi en dehors de Westminster, citons l’ex-Première ministre Theresa May et l’ancien secrétaire aux transports et à la justice, Chris Grayling.