Sordo revient atterrir au Portugal et avec un nouveau copilote

20/05/2021 à 14:12 CEST

Le championnat du monde des rallyes 2021 reprend ce week-end avec le quatrième tour du calendrier, le Rallye du Portugal, et avec le français Sébastien Ogier (Toyota Yaris) en tête avec deux victoires en trois courses. Le test portugais signifie également le retour au volant de la Hyundai de Dani Sordo, qui dispose également d’un nouveau copilote, Borja Rozada.OgierSept fois champion et tenant du titre et quintuple vainqueur au Portugal, il mène la Coupe du monde des pilotes avec 61 points et deux victoires, à Monte Carlo et en Croatie. Le Français a huit points d’avance sur le Belge Thierry Neuville (Hyundai i20) et dans dix aux Britanniques Elfyn Evans (Toyota Yaris). Le quatrième au 21e est estonien Ott Tänak (Hyundai i20) et cinquième à 22 ans, le jeune Finlandais Kalle rovanpera (Toyota Yaris).

Le septuple champion de France compte cinq victoires au Portugal, un record qu’il partage avec le Finlandais Markku Alen et qu’il aura une chance de battre s’il gagne dimanche.

Neuville dirige l’équipe Hyundai, dans laquelle il sera accompagné de Tänak, champion en 2019 et vainqueur cette année du Rallye Finlande-Arctique, et de l’Espagnol Dani Sordo. Le Portugal marque le retour en Coupe du Monde pour Sordo, absent de sa cinquième place lors de la première épreuve, le Rallye de Monte-Carlo. Il le fait avec son nouveau copilote: Borja Rozada, qui remplace Carlos del Barrio, désormais navigateur du Paraguayen Fabrizio Zaldivar (Skoda Fabia Evo WRC3).

“Le Portugal est toujours spécial pour moi car il est très proche de l’Espagne. J’aime beaucoup les routes et l’atmosphère. Les années précédentes, j’ai toujours bénéficié des encouragements supplémentaires des nombreux spectateurs qui viennent, mais il est peu probable que cette année soit la idem, en raison des circonstances, mais je suis heureux d’avoir l’opportunité de concourir dans tous les cas », dit-il. Sourd. “Je suis ravi de revenir au Portugal. J’aime les spéciales; elles ont un peu plus de grip, même si Fafe est assez glissante. Un week-end passionnant nous attend”, ajoute le Cantabrique dans des déclarations publiées par l’équipe Hyundai. Le Rallye du Portugal, qui n’a pas pu avoir lieu en 2020 en raison de la pandémie, Il a lieu du vendredi au dimanche et est basé dans la ville de Matosinhos, près de Porto.

Spectacle

Le premier jour, huit étapes sont organisées regroupées autour d’Arganil. Il y aura deux passages à travers les tronçons Lousã (12,35 km), Góis (19,51) et Arganil (18,82), et un vers Mortágua (18,16 km), qui revient sur l’itinéraire après 20 ans d’absence, déjà la superspéciale à la Lousada circuit de rallycross (3,36 km).

Samedi, près de la moitié de la distance compétitive du rallye est concentrée dans deux boucles identiques de trois sections dans les montagnes de Cabreira, au nord-est de Matosinhos, rapporte le site Web du Championnat du monde.

Les pilotes font face à des doubles circuits à travers Vieira do Minho (20,64 km), Cabeceiras de Basto (22,37 km) et Amarante (37,92 km), et un passage à travers la section côtière urbaine de Porto Foz (3, 30 km). L’itinéraire de dimanche tourne autour de la spéculation spéciale de Fafe, avec son grand saut avant la ligne d’arrivée.

Le dernier jour, il y a cinq étapes: Felgueiras (9,18 km), une autre qui revient après des années d’absence; deux passes à Montim (8,75) et Fafe (11,18).

Au total, 20 étapes et 337,51 kilomètres contre la montre sur un total de 1 514,07. .