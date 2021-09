Sororité suspendue à l’Université méthodiste pour présentation raciste .

in

L’Université méthodiste a suspendu une sororité qui a été rapidement dissoute après que les membres ont organisé un événement qui a évalué les photos de joueurs de football noirs en fonction de leur attrait et les a comparées aux Blancs.

Alpha Delta Pi avait été invité à « cesser et à s’abstenir de toutes activités » sur le campus privé de Fayetteville, en Caroline du Nord, pendant que les responsables de l’université menaient une enquête.

Les caractéristiques physiques, telles que les dreadlocks de certains athlètes et l’apparence des lèvres et du nez du joueur, ont été évaluées et comparées dans une présentation PowerPoint la semaine dernière, tout comme les attributs que l’on trouve couramment chez les Afro-Américains.

(Crédit : Capture d'écran/WRAL)



«Je ne vois pas pourquoi quelque chose comme ça est drôle. Je ne vois pas en quoi c’est drôle », a déclaré Ja-Quez Harrell, un senior méthodiste et ancien membre de l’équipe de football, qui a reçu une photo de la présentation le lendemain, selon WRAL.com.

Selon le rapport local, l’un des joueurs de football ciblés dans la présentation a reçu un message d’excuses qui disait : « Je ne voulais pas que tout cela soit ciblé sur des individus et certainement pas de manière malveillante. Il ne visait en aucun cas les Afro-Américains, je peux le promettre. »

Le centre national de la sororité aurait suspendu l’étudiant fautif – qui a été identifié comme Taylor Marie – de ses rangs, ainsi que les membres du chapitre de la sororité du campus, selon des rapports locaux. La nouvelle de sa dissolution est arrivée tôt mercredi.

Selon son site Internet, Alpha Delta Pi est la « première société secrète de femmes au monde et a ouvert la voie aux femmes dans le système de fraternité ». L’organisation a été fondée le 15 mai 1851 au Wesleyan Female College, le premier collège au monde agréé pour décerner des diplômes aux femmes.

Des responsables de l'Université méthodiste de Fayetteville, en Caroline du Nord, ont suspendu la sororité Alpha Delta Pi, qui a rapidement été dissoute, après une présentation la semaine dernière comparant l'apparence des athlètes noirs à celle des blancs. (Photo : capture d'écran/WRAL)



Dans une déclaration en réponse à l’incident, les responsables de l’école ont écrit: “Methodist University s’engage à respecter les principes de diversité, d’équité, d’inclusion et de justice”.

« Nous abhorrons le racisme sous toutes ses formes sur notre campus », ont-ils déclaré, « et nous enquêtons immédiatement sur tous les incidents possibles de racisme et agissons en conséquence de manière appropriée, comme le justifient les faits. »

Selon son site Web, la vision de l’université est de «s’engager dans une culture d’excellence pour offrir des expériences éducatives transformatrices en intégrant notre fondation d’arts libéraux et notre héritage spirituel et moral à des programmes innovants centrés sur l’étudiant pour produire des diplômés réussis qui se consacrent à la réussite et engagés à apporter des contributions positives à une société mondiale.

