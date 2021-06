Soros n’a payé aucun impôt sur le revenu pendant 3 ans avant de signer la lettre d’« impôt sur la fortune » ⋆ 10z viral

in

Le milliardaire libéral George Soros a signé une lettre ouverte en 2019 appelant les candidats à la présidentielle de 2020 à adopter le tristement célèbre « impôt sur la fortune » sur les riches. Mais il n’aurait payé aucun impôt fédéral sur le revenu trois années de suite.

ProPublica, un magasin financé par Soros, a publié un rapport exposant comment « Soros n’a payé aucun impôt fédéral sur le revenu trois années de suite ». Un porte-parole de Soros aurait déclaré à ProPublica : « Entre 2016 et 2018, George Soros a perdu de l’argent sur ses investissements, il n’a donc pas dû d’impôt fédéral sur le revenu au cours de ces années. M. Soros a longtemps a soutenu des impôts plus élevés pour les riches américains. » Mais comme l’a noté Matt Palumbo du Dan Bongino Show, « la performance de Soros Fund Management, le fonds responsable de l’énorme richesse de Soros, a gagné 5% en 2016, 8,9% en 2017 et 0,9% en 2018. la perte dont ils parlent ? [Emphasis added.]

Soros a signé une lettre ouverte en 2019 appelant les candidats à la présidentielle à adopter un impôt sur la fortune sur le premier dixième de 1%. La lettre empestait la propagande de gauche : « Ceux d’entre nous dans le 1/10 le plus riche du 1 % le plus riche devraient être fiers de payer un peu plus de notre fortune pour l’avenir de l’Amérique. Tout ira bien – assumer cette taxe est le moins que nous puissions faire pour renforcer le pays que nous aimons. » En substance, il semblait que Soros était hypocrite.

La lecture du texte de la lettre ouverte de 2019 a encore souligné le degré d’hypocrisie de la pression de Soros en faveur d’un impôt sur la fortune, alors qu’il n’aurait rien payé en impôt fédéral sur le revenu pendant trois années consécutives :

Le concept d’un impôt sur la fortune n’est pas nouveau : des millions d’Américains à revenu intermédiaire paient déjà chaque année un impôt sur la fortune sous forme d’impôts fonciers sur leur principale forme de richesse – leur maison. Le genre d’impôt modéré sur les 1/10 des 1 % les plus riches que nous soutenons nous demande simplement de payer également un petit impôt sur la fortune sur la source principale de notre richesse.

Les conservateurs sont attaqués. Contactez ABC News (818-460-7477), CBS News (212-975-3247) et NBC News (212-664-6192) et exigez qu’ils rendent compte de la propagande hypocrite de politique fiscale de Soros.

