Sorribes passe à la huitième place et Badosa tombe éliminé

08/12/2021 à 05:50 CEST

. / Toronto

Sara Sorribes est passée ce mercredi au huitième du tournoi WTA 1000 à Montréal (Canada) après avoir remporté Liudmila Samsonova, tandis que l’autre représentante espagnole restant dans la compétition, Paula Badosa, a été éliminée par la Canadienne Rebecca Marino. La Castellón Sorribes, numéro 48 mondiale, affrontera désormais la Tchèque Katerina Siniakova en huitièmes de finale, qui a battu mardi l’Espagnole Garbiñe Muguruza en trois sets.

Alors que Sorribes assurait sa continuité dans le tournoi de Montréal, Badosa, numéro 31 mondiale, a été éliminée par la Canadienne Rebecca Marino, numéro 220 au classement. Marino, qui a déjà surpris lundi en battant l’Américaine Madison Keys (26), battre les Espagnols en trois sets, 6-1, 5-7 et 4-6.

La surprise du jour a été l’élimination de la Roumaine Simona Halep, la numéro 13 mondiale, aux mains de l’Américaine Danielle Collins, la numéro 28. Collins a battu Halep en trois sets, 6-2, 4-6 et 4 – 6. Les autres joueuses qui ont remporté leurs matchs aujourd’hui et joueront les huitièmes de finale étaient la Tchèque Karolina Pliskova (6), l’Américaine Amanda Anisimova (86), la Grecque Maria Sakkari (18), la Biélorusse Aryna Sabalenka (3), la Britannique Johanna Konta (41), l’Italienne Camila Giorgi (71 ans) et les Américaines Jessica Pegula (30 ans) et Cori Gauff (24 ans).