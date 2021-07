Sorribes succombe à Kerber

01/07/2021 à 19:17 CEST

.

L’Espagnole Sara Sorribes a succombé dans un match serré contre l’Allemande Angelique Kerber, vainqueur de Wimbledon en 2018, au deuxième tour du Grand Chelem de Londres (7-5, 5-7 et 6-4).

Sorribes, venu des demi-finales la semaine dernière, n’a pas pu continuer sur sa lancée contre un ancien numéro un mondial comme Kerber, vainqueur dans le Big Three et avec un titre à Wimbledon contre Serena Williams.

Pourtant, l’Espagnol a riposté et a mené Kerber à 7-5 dans le premier set et n’a jamais faibli. Dans la seconde, l’Allemande a réussi à mettre 4-2 et a semblé avoir canalisé le match, mais Sorribes, qui n’a pas reculé devant la situation, a ramé pour porter le score à 4-4, a sauvé une balle de match et a marqué le partiel avec un retour spectaculaire.

Une fois l’exploit de prendre un set à l’Allemande réussi, le plus difficile restait, l’amener à la finir. Il s’avança, brisant Kerber sur le premier service du set final, mais il était faible avec son service et a permis Kerber il le brisera lors de ses trois prochains tours de service et une fois de plus lors du dernier match. Une taupe, celle du service, qui a fini par lui coûter le match et l’élimination au second tour, avec tous les honneurs.