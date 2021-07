Sortez de la boucle d’arbitrage de Cairn

Cairn a déclaré qu’un tribunal français avait gelé 20 propriétés résidentielles d’une valeur de plus de 20 millions d’euros appartenant au gouvernement indien.

La réponse de New Delhi à l’obtention par Cairn Energy Plc d’une injonction de saisir les actifs indiens en France, étape vers le recouvrement d’une partie de ses cotisations suite à un litige fiscal, était prévisible. Le ministère des Finances a déclaré qu’il explorerait les options juridiques appropriées pour protéger ses intérêts, mais reste ouvert à une solution à l’amiable dans le cadre juridique. Il va sans dire que le gouvernement indien est tout à fait dans son droit de faire appel de toute ordonnance ou verdict dans n’importe quelle juridiction. Cependant, cette dispute traîne depuis bien trop longtemps maintenant et devient moche. Plutôt que de prolonger l’affaire, il serait dans l’intérêt de New Delhi d’accepter la sentence arbitrale, d’explorer les options de règlement et de payer. Cairn a déclaré qu’un tribunal français avait gelé 20 propriétés résidentielles d’une valeur de plus de 20 millions d’euros appartenant au gouvernement indien. À la mi-mai de cette année, l’explorateur pétrolier écossais avait tenté de s’emparer des actifs d’Air India aux États-Unis.

Si Cairn prenait possession des propriétés à Paris, l’image de l’Inde en tant que destination d’investissement serait ternie. Plutôt que de continuer à se battre dans plusieurs juridictions – dans lesquelles la décision arbitrale est exécutoire – et de consacrer plus de temps et de ressources, le gouvernement devrait accepter le montant payable de 1,7 milliard de dollars et passer à autre chose. En mars de cette année, le gouvernement avait déposé une demande d’annulation de la sentence arbitrale internationale de décembre 2020. La décision de la Cour permanente d’arbitrage (PCA) avait déclaré la demande fiscale de 10 247 crores du gouvernement indien de Cairn Energy, incompatible avec le traité d’investissement bilatéral Inde-Royaume-Uni. Le PCA a ordonné à New Delhi de retirer définitivement la demande. Le différend trouve son origine dans la réorganisation par Cairn de ses champs pétrolifères en 2016.

Le remaniement a été effectué avec l’autorisation de la FIPB, avant son introduction en bourse indienne, et il n’y a eu aucun changement dans la propriété du bénéficiaire final. Le fisc a cependant soutenu que ces transactions étaient imposables parce qu’elles impliquaient le transfert indirect de biens immobiliers sous-jacents, y compris les actifs de ressources naturelles. Ils ont affirmé que la réorganisation était une évasion fiscale. En 2012, une modification rétrospective a été apportée à l’article 9 (1) (i) de la loi sur l’informatique, sous la direction du ministre des Finances de l’époque, Pranab Mukherjee, qui a permis au gouvernement de prélever une taxe sur les opérations de fusion et acquisition impliquant des sociétés étrangères ayant des actifs commerciaux. en Inde. Les changements signifiaient en fait que tout revenu généré ou généré en dehors de l’Inde en raison d’une relation d’affaires en Inde serait réputé avoir été généré ou généré en Inde et serait imposable pour toutes les personnes évaluées, quel que soit leur statut de résidence. L’amendement a d’abord été utilisé pour percevoir une taxe et une pénalité sur Vodafone Plc lors de son achat d’une participation de 67% dans Hutchsion-Essar en Inde. Plus tard, en 2014, le fisc a utilisé cet amendement pour exiger l’impôt sur les plus-values ​​de Cairn Energy.

La PCA a trouvé l’argument du fisc sur les biens immobiliers une réflexion après coup, soulignant que le gouvernement indien était pleinement au courant des transactions de 2006, mais n’avait pas fait allusion à leur éligibilité à l’impôt. Le gouvernement doit être prêt à accepter les décisions de l’arbitrage, dans l’affaire Cairn comme dans d’autres cas où il a reçu un verdict défavorable. Ne pas le faire crée un mauvais précédent et découragera les entreprises mondiales d’investir en Inde. Le simple fait de baisser le taux d’imposition des sociétés ou d’offrir des incitations ne convaincra pas les investisseurs mondiaux que l’Inde est l’endroit idéal pour s’installer ; ils doivent s’assurer que les règles et règlements seront justes et que les contrats seront honorés. Ce gouvernement avait promis de ne pas être accusatoire en matière fiscale, et il doit tenir cette promesse.

