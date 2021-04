“ Sortez de notre club ” – Les fans en colère d’Arsenal protestent contre le propriétaire Stan Kroenke par milliers devant l’Emirates Stadium

Des milliers de fans furieux d’Arsenal se sont rassemblés devant l’Emirates Stadium pour protester contre le propriétaire du club Stan Kroenke vendredi soir.

Les supporters des Gunners ont commencé à installer des banderoles trois heures avant le coup d’envoi de leur match contre Everton.

Les fans d’Arsenal ont fait entendre leur voix

Le groupe a pu entendre des chants dès le début: «F *** off Stan Kroenke, sors de notre club.»

Cela a été suivi par des refrains continus de: “Nous voulons que notre Arsenal revienne.”

Au fil de la soirée, le nombre a continué d’augmenter et à 18 h 30, il était clair que des milliers de personnes étaient présentes.

Arsenal était l’un des six clubs de Premier League à avoir initialement accepté de rejoindre une compétition d’échappée conçue pour rivaliser avec la Ligue des champions.

Les supporters ne sont pas satisfaits du propriétaire d’Arsenal, Stan Kroenke

Et ces plans controversés de la Super League européenne ont été largement condamnés dans tout le football – ce qui a entraîné un revirement embarrassant de chacun de ces clubs à peine 48 heures plus tard.

Il y a eu des manifestations de fans avant tous les matches de Premier League jusqu’à présent cette semaine, y compris le match à domicile de Chelsea contre Brighton ainsi que le match de Tottenham avec Southampton.

Certaines légendes d’Arsenal ont soutenu les manifestations.

Ian Wright a déjà soutenu l’initiative #KroenkeOut sur les réseaux sociaux tandis que Martin Keown a fait part de ses réflexions sur talkSPORT cette semaine.

Interrogé par Jim White sur son soutien à la forte opposition à la hiérarchie, la légende des Gunners, Keown, a déclaré à talkSPORT: «Oh, à 100%.

«Je ne pense pas que nous devrions dire aux fans ce qu’ils devraient et ne devraient pas faire.

Les supporters lancent des fusées éclairantes à l’extérieur du stade

«Nous nous trouvons maintenant à un carrefour énorme – le club de football d’Arsenal, un club pour lequel j’ai joué d’un garçon à un homme, vous prenez du recul et vous vous demandez quelle est leur ambition?

“Ils [the owners] est entré et a progressivement acheté des actions dans le club de football à partir de 2007 et je n’ai vu aucun argent réel de leur part aller dans le club de football.

«Maintenant, Josh Kroenke dit qu’ils vont investir maintenant, et nous avons vraiment besoin d’investissements parce que pour la première fois depuis très longtemps, le football européen semble presque impossible, à moins de gagner la Ligue Europa.

«Le club est maintenant dans une position vraiment difficile. Il a besoin d’investissements – plus que jamais auparavant – mais ils n’ont pas investi d’argent de leur propre chef.

«Le club réclame cet investissement, le manager l’est certainement. Nous sommes donc à la croisée des chemins.

La manifestation a été suivie en grand nombre .

Keown, qui a fait plus de 400 apparitions pour le club du nord de Londres au cours d’une période de 21 ans, pense que les Kroenke devraient se vendre – à moins qu’ils n’investissent massivement dans l’équipe.

Il a ajouté: «Je peux voir pourquoi les fans veulent du changement, et en toute honnêteté, à moins que nous ne voyions de l’argent sur la table – et nous voyons la couleur de cet argent – alors je pense qu’ils devraient se retirer.

«S’ils ne veulent pas dépenser d’argent maintenant – quand le club en a le plus besoin – alors ils devraient se retirer.

«C’est un club merveilleux, mais ils [the owners] parlent de culture, mais ils ne semblent pas avoir retenu tout cela.

Il y avait de nombreuses bannières exposées .

«Ils ne semblent pas comprendre les valeurs du football anglais, à quel point nous l’aimons, l’histoire et les valeurs fondamentales du club de football d’Arsenal.

«Est-ce qu’ils nous voient juste comme des imbéciles? Nous sommes juste des imbéciles dans le groupe? Ils partent et font ça derrière notre dos.

«Je veux dire, je ne peux qu’imaginer ce que c’est que de travailler au club en tant qu’employé et vous découvrez du jour au lendemain qu’ils essaient de prendre le club de toute façon.

«Dès qu’il y a un soupçon de difficultés financières avec la pandémie, ils s’enfuient avec l’argent de la famille.»

Il a conclu: «J’ai regardé en arrière [Arsene] Wenger ans pour voir ce qui a été dépensé et c’était assez remarquable.

«Économiquement, il doit être le meilleur manager de tous les temps, ce qu’il a pu réaliser.

«Entre les années 2007 et 2014, l’argent qui a été dépensé… ils ont en fait réalisé un profit de 20 millions de livres sterling pendant cette période sur une période de 10 ans, et c’était les années de formation où Kroenke achetait ses actions, bien sûr qu’il l’était.

«Il est maintenant temps de soutenir le club de football. Il l’a soutenu assez longtemps.