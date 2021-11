Sortez la lasagne parce que Chris Pratt exprime Garfield

Chris Pratt dit « ciao » à un autre personnage d’animation italien.

Le 1er novembre, Sony Pictures et Alcon Entertainment ont annoncé que Pratt exprimerait officiellement Garfield dans un prochain film basé sur l’emblématique bande dessinée de chat.

Le créateur de la série BD, Jim Davis, servira de producteur exécutif sur le projet avec Alcon’s Bridget McMeel. Le nouveau film de Garfield a été écrit par Finding Nemo’s David Reynolds et sera réalisé par le cinéaste Emperor’s New Groove Marc Dindal.

Bien que le reste du casting et les dates de tournage n’aient pas encore été annoncés, nous sommes prêts à nous offrir un plateau de lasagnes en l’honneur du chat grincheux d’origine.

Le 1er novembre, Chris Pratt s’est rendu sur Instagram pour annoncer la nouvelle avec une photo de Garfield et une légende qui disait : « Eh bien, ce lundi ne craint pas… » Et vous savez quoi ? Il a raison.

Cette nouvelle intervient après que Nintendo a annoncé le mois dernier que Pratt exprimerait Mario dans un prochain film de Super Mario Bros. aux côtés jour de charlie et Anya Taylor-Joie. Et qu’est-ce que cela signifie pour nous tous ? Eh bien, nous allons bientôt vivre dans un monde où Mario et Garfield ont la même voix. Maman Mia !