Sortez les États-Unis de l’enfer, soyez remplacé par des immigrants ⋆ .

Tucker Carlson a été vivement critiqué par la gauche pour avoir déclaré que les démocrates voulaient remplacer l’électorat actuel par des immigrants.

Pourtant, c’est précisément ce que demande Joe Scarborough! Le matin de Joe d’aujourd’hui, Scarborough a lancé l’une de ses diatribes brevetées, dénonçant les partisans de Trump qui continuent d’être sceptiques quant aux résultats des élections. Un Scarborough hurlant a déclaré aux partisans de Trump:

Et qui prendrait la place de ces partisans exilés de Trump? Joe avait la réponse: «des millions d’immigrants qui viendront ici.» Selon Scarborough, ces immigrants «salueront le drapeau et, le plus important, ils se battront pour ce que représente ce drapeau.

Joe oublie de mentionner ce que fera «le plus important» la majorité de ces immigrants: voter démocrate!

Joe Scarborough, disant aux partisans de Trump sceptiques quant aux résultats des élections de «sortir de l’enfer» de l’Amérique et d’être remplacés par des immigrants, a été parrainé en partie par Liberty Mutual, Kayak, Lexus et Comcast.

Voici la transcription.

MSNBC

Joe du matin

21/05/21

6 h 22 HAE

JOE SCARBOROUGH: Il ne s’agit pas de Joe Biden. Cela a cessé de concerner Joe Biden il y a longtemps. Il s’agit de vous! Il s’agit de jouer à ce que chacun de nos ennemis veut que vous jouiez. Cette démocratie américaine ne vaut pas la peine de faire confiance. Cette démocratie américaine n’est pas différente de la Russie.

Si tu crois ça, Je vais vous dire ce que beaucoup d’entre vous ont dit dans les années 60. [Begins screaming] L’Amérique, adorez-la ou laissez-la! Si vous n’avez plus de respect dans la démocratie américaine, si vous ne respectez pas les freins et contrepoids madisoniens, si votre gars ne gagne pas, si ce sont les nouvelles règles d’engagement pour cette grande république, alors quittez notre pays! Parce que vous n’en êtes pas digne!

Et il y a des millions d’immigrants qui viendront ici et levez la main droite, et adhérez au credo, et croyez que nous sommes exceptionnels! Qui croient que la démocratie américaine est le plus grand gouvernement de la planète! Et ils le feront fièrement! Ils salueront fièrement le drapeau! Et le plus important, ils se battront pour ce que représente ce drapeau!

Pendant que vous vous faites honte. Pendant que vous vous déshonorez. Pendant que vous déshonorez notre pays aux yeux du monde. Oui, tout est sur vous. Obtenir les faits. Vivez dans la lumière. Suivez la vérité. Et j’adore ce pays! Et arrete ca. Ou partez. Ou partez. Si vous allez croire les mensonges d’un animateur de télé-réalité sur la république américaine, son

profanation de l’exceptionnalisme américain. Puis sortez juste de l’enfer. Nous ne voulons pas de toi ici. C’est tout ce que j’ai à dire.

MIKA BRZEZINSKI: Vous n’auriez pas pu le dire mieux, en fait.

SCARBOROUGH: Eh bien, merci.

MIKA: Non, j’apprécie vraiment cela.

SCARBOROUGH: Je l’apprécie