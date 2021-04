Sortez-moi du jeu de balle ⋆ .

Lorsque la NFL a décidé de ne pas punir les joueurs qui se sont agenouillés pendant l’hymne national d’avant-match, certains fans ont réagi en refusant d’assister à des matchs, d’acheter des produits de la ligue ou de regarder des matchs à la télévision.

Il a fallu plusieurs années à la NFL pour reconquérir les fans et certains – comme moi – ont rompu leur habitude et ne sont jamais revenus, en personne ou à la télévision.

La saison dernière, certains joueurs de la Major League Baseball (MLB) ont également pris un genou, mais cela ne m’a pas semblé être un événement aussi régulier qu’avec la NFL. Peut-être que cela a quelque chose à voir avec la différence dans le nombre de matchs que chaque sport joue? Apparemment, cependant, la MLB essaie maintenant de rattraper son retard.

Le commissaire a annoncé la semaine dernière qu’il déplaçait le All Star Game 2021 d’Atlanta vers un lieu encore à déterminer. La raison invoquée est que la ligue estime qu’une nouvelle loi géorgienne a rendu le vote plus difficile pour les Afro-Américains. L’accusation a été rejetée par le gouverneur Brian Kemp, qui a démontré qu’il avait une colonne vertébrale en refusant de reculer dans son soutien à la loi, dont le but est de renforcer la confiance des électeurs dans l’intégrité des élections. Ceux qui auraient lu la loi disent qu’elle ne dit pas ce que prétendent les critiques.

Delta Airlines et la Coca-Cola Company, toutes deux basées à Atlanta et prises entre démocrates et républicains, ont semblé céder à des pressions considérables pour s’opposer à la législation électorale par crainte d’une mauvaise publicité et de boycotts généralisés.

Les intimidateurs ne peuvent être encouragés que par ces réponses. Où sont les PDG et autres qui ont le courage de défendre leur position et de s’opposer aux gens qui n’ont rien de mieux à faire de leur temps que d’exiger la suppression des statues confédérées, de changer les noms des autoroutes dédiées à ceux qui ont des points de vue avec lesquels ils ne sont pas d’accord, et s’engager dans un autre comportement improductif, comme déplacer un jeu All-Star? Pourquoi ne les entendons-nous pas dire «buzz off» ou utiliser un langage encore plus fort?

La MLB doit savoir que sa décision aura des conséquences financières. Atlanta emploie de nombreux Afro-Américains dans les guichets, dans les concessions, les restaurants, les hôtels et autres entreprises, dont beaucoup dépendent du baseball, en particulier d’un match des étoiles. L’économie d’Atlanta va en souffrir à un moment où la pandémie a touché de nombreuses entreprises.

Une déclaration des Braves d’Atlanta a déclaré que l’organisation était «… profondément déçue par cette décision. … Ce n’était ni notre décision, ni notre recommandation et nous sommes attristés que les fans ne puissent pas voir cet événement dans notre ville. … Notre ville a toujours été reconnue comme unitaire en des temps divisés et nous raterons l’occasion d’aborder des questions importantes pour notre communauté. Malheureusement, les entreprises, les employés et les fans en Géorgie sont les victimes de cette décision. »

Les fans de baseball penseront qu’ils sont pris pour acquis, tout comme les fans de la NFL. Ils paient les meilleurs prix pour les billets et contribuent aux dépenses publicitaires en regardant les émissions sportives. Ils ne veulent pas que le politiquement correct leur soit imposé. Le sport est censé être une oasis où les gens peuvent échapper aux problèmes et aux politiciens qu’ils doivent endurer ailleurs.

Je suis fan de baseball depuis que je suis enfant. Je me souviens avec tendresse des matchs auxquels mon père m’a emmené lorsque l’équipe de baseball de Washington était connue sous le nom de Sénateurs. J’ai emmené mes enfants et petits-enfants aux matchs des championnats nationaux ces dernières années.

Cette décision de la Major League Baseball peut s’avérer contre-productive pour la marque et potentiellement nuire à la base de fans. Tout comme j’ai trouvé d’autres choses à faire pendant la saison de football, je peux faire de même quand il s’agit de baseball, aussi douloureux que cela puisse être.

Les fans de baseball de Washington ont été contraints d’exister sans équipe pendant 33 ans. Je soupçonne que le District de Columbia et les fans d’autres équipes peuvent s’en passer si la MLB ne change pas de cap. Sinon, les fans ne chanteront pas «Take Me Out to the Ballgame», mais «Take Me Out OF the Ballgame».