Sortez sans vous ruiner

Lorsqu’il s’agit de trouver les meilleurs écouteurs économiques, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Bien sûr, il existe un certain nombre d’options de casques bon marché, mais cela ne les rend pas nécessairement toutes aussi bonnes. Bien que la définition de budget-amical puisse changer, selon qui regarde le prix, pour les besoins de cet article, nous nous en tiendrons aux options de casques qui tombent en dessous de 120 $.

Au lieu d’acheter simplement la paire d’écouteurs la moins chère du magasin local, nous vous recommandons de rechercher quelque chose qui correspond au style que vous souhaitez. Préférez-vous les conceptions supra-auriculaires, supra-auriculaires ou intra-auriculaires ? Voulez-vous quelque chose avec une excellente qualité de construction ou une excellente qualité audio ? Souvent, vous devrez choisir l’un plutôt que l’autre lorsque vous examinez les options de casques économiques. Il est également important de déterminer si vous souhaitez également des fonctionnalités plus avancées telles que la suppression du bruit.

Comme nous l’avons dit, il y a beaucoup à prendre en compte lors de la détermination des écouteurs économiques que vous devriez utiliser. Heureusement, nous avons dressé cette liste pratique, qui devrait vous donner un excellent point de départ pour trouver votre prochaine paire d’écouteurs compatibles avec les portefeuilles. Si le budget n’est pas un problème, consultez notre guide des meilleurs écouteurs disponibles dès maintenant.

Meilleur casque économique : Audio-Technica ATH-M20x

Avantages: Grande clarté et qualité audio, isolation sonore fantastique

Les inconvénients: Qualité de fabrication

Lorsque vous recherchez les meilleurs écouteurs que vous pouvez acheter, il est important d’acheter une paire qui correspond à tous vos besoins et qui respecte votre budget. C’est en partie ce qui fait de l’Audio-Technica ATH-M20x une si bonne affaire, surtout pour moins de 50 $. Les haut-parleurs de 40 millimètres inclus offrent une qualité sonore et une clarté exceptionnelles, ce qui les rend parfaits pour écouter de la musique, diffuser des bruits de jeu ou même surveiller votre propre son avec un équipement professionnel.

La conception globale permet également une utilisation facile d’une oreille pour ceux qui ont besoin d’entendre ce qui se passe autour d’eux. Cependant, Audio-Technica a dû réduire ses coûts quelque part, et cela se voit vraiment dans la qualité de construction globale du produit. Les pilotes audio inclus peuvent être géniaux, mais la sensation et l’apparence globales du casque sont bon marché. Ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose compte tenu de la gamme de prix, mais il aurait été agréable de voir un peu plus de ce look Audio-Technica premium dans ces canettes économiques.

Malgré la construction en plastique, ces écouteurs offrent des heures de confort. Cela facilite l’exploration de votre musique, de vos jeux ou de vos vidéos préférés sans avoir à vous soucier de tout type d’inconfort. Si vous voulez une excellente paire d’écouteurs qui ne vous coûtera pas un bras et une jambe, alors l’ATH-M20x d’Audio-Technica s’impose clairement.

Audio-Technica ATH-M20X Casque de moniteur de studio professionnel, noir Prix:$49.00 Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Meilleurs écouteurs intra-auriculaires économiques : JLab Go Air Pop

Avantages: Résistant à la sueur et à l’eau, bonne autonomie de la batterie

Les inconvénients: La qualité des appels n’est pas excellente, pas d’application compagnon pour la gestion

Les options disponibles pour les écouteurs intra-auriculaires continuent de croître et de s’étendre, en particulier lorsque vous commencez à rechercher des options économiques. En ce qui concerne les excellents écouteurs intra-auriculaires, cependant, une entreprise continue d’offrir une qualité et une autonomie de batterie fantastiques, le tout bien emballé avec une clarté audio incroyable. JLab continue de repousser les limites avec le JLab Go Air Pop, qui allie assez bien la portabilité, la qualité audio et un son équilibré.

Il y a beaucoup à aimer dans le Go Air Pop, y compris sa véritable capacité sans fil et ses 32 heures d’autonomie, en combinant chaque bourgeon et la capacité globale de l’étui de charge. Cela signifie que vous aurez rarement à vous soucier de manquer de jus lorsque vous êtes en train de jammer sur vos rythmes préférés.

Comme beaucoup d’écouteurs intra-auriculaires sans fil moins chers, la qualité du microphone laisse un peu à désirer. Ce n’est pas un compromis, mais ceux qui comptent un peu plus sur leurs papilles voudront peut-être opter pour une offre plus chère comme le Sony WF-1000XM4. Vous pouvez également consulter d’autres excellents écouteurs sans fil pour plus d’options.

Écouteurs Bluetooth sans fil JLab Go Air Pop True + étui de chargement | Noir | Connexion double | IPX4 S… Prix : 19,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Meilleur casque économique avec réduction de bruit : AKG N60NC

Avantages: Réduction du bruit, conception compacte, autonomie solide de la batterie

Les inconvénients: Contrôles déroutants, la conception supra-auriculaire peut devenir inconfortable après un certain temps

La prochaine paire d’écouteurs économiques sur notre liste tombe un peu plus haut sur le spectre, certains emplacements vendant cet ensemble pour plus de 120 $. Vous pouvez souvent les trouver sur Amazon pour 89,99 $, cependant, et même au prix fort, ils valent bien le prix que vous paierez, surtout si vous voulez quelque chose avec la suppression du bruit.

Une partie de ce qui rend les écouteurs économiques si abordables est le sacrifice de certaines fonctionnalités plus avancées. Avec ses écouteurs N60NC, AKG n’a pas sacrifié les fonctionnalités pour un prix abordable. La réduction de bruit intégrée vous permet de vous concentrer sur votre audio, tout en offrant une qualité de construction solide et jusqu’à 30 heures d’autonomie. La qualité sonore est également exceptionnelle, ce qui a fait de cette paire une bonne deuxième place pour notre meilleur classement général.

Malheureusement, la conception supra-auriculaire peut entraîner un certain inconfort, surtout après de longues heures d’utilisation. Les commandes sont également un peu déroutantes et sont connues pour agir lorsque vous configurez les choses pour la première fois. Ce sont de petits problèmes, mais ils étaient suffisamment frustrants pour pousser cet ensemble de canettes hors de notre meilleure position globale. Néanmoins, si cela ne vous dérange pas de dépenser plus près de l’extrémité supérieure du spectre budgétaire et que vous vous souciez de la suppression du bruit, il est difficile de battre ce que AKG propose avec le N60NC.

AKG Noise Cancelling Headphones N60NC Wireless Bluetooth – Noir – GP-N060HAHCAAA Prix catalogue : 117,00 $ Prix : 103,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Meilleurs écouteurs intra-auriculaires économiques : Sony WH-CH510

Avantages: Léger, petit design, grande autonomie

Les inconvénients: Aucun moyen de connecter un câble 3,5 mm ou USB

Sony est un nom commun qui revient lors de la recherche de nouveaux écouteurs en raison de l’engagement de l’entreprise envers la qualité. Le WH-CH510 à 50 $ ne fait pas exception à la règle non plus, offrant une autonomie fantastique dans un design petit et compact. La plupart des écouteurs supra-auriculaires deviennent inconfortables après des heures d’utilisation. Avec le WH-CH510, Sony propose un design léger qui permet d’écouter de la musique pendant des heures, sans que vos oreilles ne commencent à vous faire mal.

La conception sans fil signifie également que vous pouvez les coupler facilement avec votre smartphone ou votre ordinateur compatible Bluetooth. Cependant, il n’y a pas de connexion par câble, ce qui signifie que vous devrez vous fier uniquement aux connexions sans fil qu’il prend en charge. Cependant, ce n’est pas une grosse affaire pour beaucoup d’utilisateurs, car la plupart de vos appareils modernes prennent en charge Bluetooth sous une forme ou une autre.

La conception légère pose cependant quelques problèmes. Parce que plus de matériaux haut de gamme pèsent souvent plus, le WH-CH510 renonce à cette sensation plus lourde pour faire en sorte que cette paire d’écouteurs pèse le moins possible. Cela signifie compter sur des matériaux moins chers qui n’apportent pas autant de poids à l’équation. Cela conduit à une construction quelque peu fragile, quelque chose avec laquelle de nombreux écouteurs de cette nature ont tendance à lutter. Si vous n’aimez pas les écouteurs, nous vous suggérons de rechercher des options plus robustes avec notre guide des meilleurs écouteurs supra-auriculaires.

Sony Wireless Headphones WH-CH510: Casque supra-auriculaire Bluetooth sans fil avec micro pour appel téléphonique, B… Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Meilleurs écouteurs économiques pour la durée de vie de la batterie : Tribit XFree Go

Avantages: Durée de vie de la batterie incroyable, profil sonore profond et riche

Les inconvénients: Les commandes peuvent être bancales, le mode filaire ne fonctionne pas toujours correctement

Les écouteurs sans fil sont devenus un énorme succès au fil des ans, éliminant tous ces câbles ennuyeux sur lesquels nous comptions. Cependant, cette portabilité a souvent un coût et nous finissons par devoir recharger beaucoup nos écouteurs. Le Tribit XFree Go cherche à résoudre ce problème en emballant ces écouteurs avec une autonomie incroyable de 60 heures.

Cependant, la batterie n’est pas la seule chose digne d’éloges ici. La qualité sonore est riche et profonde, ce qui signifie que votre musique et vos vidéos sonneront absolument fantastiques à travers ces canettes. La configuration est également transparente, ce qui facilite leur connexion avec vos différents appareils. Certains utilisateurs ont noté des problèmes avec les commandes lors de la première connexion à de nouveaux appareils, mais c’est un problème que vous pouvez résoudre si vous le rencontrez.

Le plus gros inconvénient ici est le mode filaire. Bien que ce soit agréable à avoir, cela ne fonctionne pas toujours correctement. Cela rend le recours à la connexion filaire un peu risqué. En fin de compte, cependant, la durée de vie de la batterie de cette paire d’écouteurs est ce qui les aide vraiment à se démarquer des autres options disponibles.

Casque Bluetooth Tribit XFree Go, casque sans fil sur l’oreille avec Bluetooth 5.0, HiFi Sou… Prix:$29.99 Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Les meilleures offres d’écouteurs économiques

Vous voulez vraiment économiser de l’argent sur votre prochaine paire d’écouteurs ? Il y a des offres incroyables sur les écouteurs à considérer. Voici les meilleures offres de casques économiques pour novembre 2021.

Sennheiser CX 400BT True Wireless Écouteurs – Écouteurs intra-auriculaires Bluetooth pour la musique et les appels – avec… Prix catalogue : 199,95 $ Prix : 80,45 $ Vous économisez : 119,50 $ (60 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Sony MDRXB50AP Extra Bass Écouteurs/Casque avec micro pour appel téléphonique, Bleu Prix catalogue : 49,99 $ Prix : 29,95 $ Vous économisez : 20,04 $ (40 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

JBL Live 660NC – Casque sans fil à réduction de bruit avec batterie longue durée et Vo… Prix catalogue : 199,95 $ Prix : 99,95 $ Vous économisez : 100,00 $ (50 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission