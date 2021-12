Sortie de 83 : Alia Bhatt demande à Ranveer de dormir pendant des années pour qu’elle puisse rattraper son génie

Se souvenant de son expérience de projection, Alia a déclaré que le film avait d’innombrables occasions où elle voulait applaudir, crier, pleurer et danser en même temps.

L’acteur principal Alia Bhatt a fait des éloges écrasants pour Ranveer Singh starrer 83 qui est sorti aujourd’hui. Commentant le film après avoir participé à sa projection avant la sortie, l’acteur d’Udta Punjab s’est rendu sur Instagram pour écrire une note sincère sur le film. Le film basé sur la victoire de l’équipe indienne en Coupe du monde 1983 a été réalisé par le célèbre cinéaste Kabir Khan de Bajrangi Bhaijan. Faisant l’éloge du film, Bhatt a déclaré que le film ne pouvait pas être enfermé dans un article avec quelques adjectifs et qu’il faisait plutôt partie de l’histoire. Se souvenant de son expérience de projection, Alia a déclaré que le film avait d’innombrables occasions où elle voulait applaudir, crier, pleurer et danser en même temps.

Parlant du thème du film, l’acteur a déclaré que l’on passe par de multiples émotions telles que la fierté, la joie, l’unité, l’amitié et l’inspiration. L’acteur a ajouté que l’on sort une autre personne après être sorti du théâtre en regardant ce film.

Écrivant une note séparée sur la performance de l’acteur principal Ranveer Singh dans le film, Bhatt a qualifié Singh de sorte de mélange de génie enveloppé d’un sentiment chargé parsemé de magie. L’acteur a déclaré que les yeux de l’acteur avaient changé au fur et à mesure qu’il jouait dans les films. L’acteur a poursuivi en disant à Ranveer Singh qu’il n’agissait pas mais qu’il vivait le personnage dans sa performance. En demandant à l’acteur de Gully Boy de bien dormir pendant des années afin que d’autres acteurs comme elle rattrapent son talent, Bhatt a qualifié le film de jalon dans l’histoire du cinéma indien.

En dehors d’Alia Bhatt, les éloges pour le film réalisé par Kabir Khan viennent de droite, de gauche et du centre. Allant du producteur et réalisateur Karan Johar à d’innombrables fans et critiques de toutes les nuances, le film n’a reçu que des éloges et des notes complètes sur tous les fronts, y compris la cinématographie, la caméra, le montage, la musique, le scénario et un jeu d’acteur brillant. Outre Ranveer Singh et Deepika Padukone, 83 a une longue liste d’acteurs éminents dans la distribution, notamment Pankaj Tripathi, Tahir Raj Bhasin, Saqib Saleem, Harrdy Sandhu, Neena Gupta, Ammy Virk, Jiiva, Boman Irani, entre autres.

