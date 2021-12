Sortie de Boris Johnson: le PM quittera son poste cette année – les dernières cotes montrent que la fin du match pourrait être proche | Politique | Des nouvelles

M. Johnson a encore plus de deux ans avant son mandat actuel en tant que Premier ministre, mais il semble de plus en plus probable qu’il ne tiendra pas la même durée.

Le Premier ministre a été mêlé à plusieurs crises ces derniers mois, ce qui a fait chuter sa cote d’approbation à son plus bas niveau (29 %) depuis son entrée en fonction en juillet 2019, selon YouGov.

En fait, à la suite des révélations de la semaine dernière, les bookmakers de tous les horizons ont réduit les chances que M. Johnson soit remplacé en tant que Premier ministre en 2022.

Betfair, par exemple, a demandé à M. Johnson d’être évincé du n ° 10 en 2022 et au 6/1 d’ici 2023.

Le porte-parole de Betfair, Sam Rosbottom, a déclaré: « Les parieurs politiques de Betfair Exchange ont pris la parole et ils pensent maintenant que la pression sur le Premier ministre augmentera à nouveau alors que les chances que le siège auparavant sûr du North Shropshire devienne jaune se réduisent à nouveau à seulement 4/7.

« Au cours de la semaine dernière, les chances que Boris Johnson démissionne cette année sont passées de 149/1 à seulement 11/1 et il y a maintenant plus de chances que le Premier ministre démissionne avant que 2021 ne soit sorti. »

Pourquoi l’avenir du Premier ministre est-il remis en question ?

Allégations de fêtes de Noël à Downing Street

La semaine dernière, des images ont été diffusées par ITV News, montrant les assistants de M. Johnson semblant admettre qu’une fête de Noël à Downing Street avait eu lieu l’année dernière.

Alors que des millions de personnes à travers le Royaume-Uni ont été interdites de socialiser en raison des restrictions de Covid, le prétendu rassemblement aurait eu lieu – le 18 décembre 2020.

M. Johnson a tenté de sauver l’ancien député conservateur, Owen Paterson, de la suspension après qu’il est apparu qu’il avait enfreint les règles de lobbying.

Cependant, à la suite des réactions du public et des politiciens, le gouvernement a fait volte-face et s’est retiré de ses efforts pour sauver M. Paterson.

Depuis lors, M. Johnson a soumis une série de recommandations au comité sur les normes de la vie publique, qui concernent les seconds emplois des députés.

Le comité devrait avoir écrit et renvoyé ses réformes au gouvernement au cours de la nouvelle année.

Retrait du Royaume-Uni d’Afghanistan

En août dernier, le Premier ministre a fait l’objet d’un examen minutieux pour sa gestion du retrait britannique d’Afghanistan.

Alors que les forces de la coalition se retiraient dans le pays, les talibans ont organisé une avancée rapide et ont repris des zones importantes qu’ils avaient initialement perdues au cours des deux dernières décennies de conflit.

En conséquence, une crise humanitaire s’est développée qui a conduit à l’évacuation de milliers de civils afghans, en plusieurs semaines. En effet, en août, le Royaume-Uni avait offert l’asile à 15 000 personnes.

Dans la foulée, M. Johnson et son gouvernement ont été accusés de ne pas avoir coordonné un retrait effectif et organisé d’Afghanistan.

Certains politiciens – dont son prédécesseur, Theresa May – se sont demandé pourquoi une présence au Royaume-Uni n’était pas du tout maintenue.