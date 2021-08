Sortie de la bande-annonce de Cendrillon avec Camila Cabello

La bande-annonce de Cendrillon est sortie, avec Camila Cabello | Instagram

Ils ont récemment publié l’attendu bande annonce de Cendrillon, la nouvelle version musicale de l’histoire avec la belle chanteuse latine Camila Cabello, un film qui est sans aucun doute l’un des plus attendus.

Il faut noter que ce film, réalisé par Kay Cannon, sera présenté en avant-première sur Amazon Prime Video le 3 septembre.

C’est vrai, il semble que l’une des histoires classiques les plus célèbres atteigne Amazon Prime Vidéo renouvelé et avec de nombreuses chansons.

Cela peut vous intéresser : Camila Cabello répond aux critiques sur son corps !

Cendrillon, la version musicale de l’histoire avec Camila Cabello, sera diffusée sur la plateforme de streaming le 3 septembre et vous pouvez déjà voir la nouvelle bande-annonce du film écrit et réalisé par Kay Cannon (Pitching the note).

Décrit comme une “nouvelle version musicale audacieuse du conte traditionnel”, le film suit Cendrillon, une jeune femme ambitieuse dont l’objectif est de développer son entreprise en tant que créatrice de vêtements.

Ses rêves sont plus grands que le monde ne le lui permet et lorsque le prince prépare un bal dans le palais, le protagoniste voit une opportunité de rencontrer des gens qui l’aideront à faire démarrer son magasin de vêtements.

Pour cela, il aura l’aide de la fée marraine Fab G et d’un groupe de souris, comme cela se passe dans la vraie histoire que tout le monde connaît.

Dans Cendrillon, vous entendrez des reprises de chansons écrites par certains des artistes musicaux les plus populaires de tous les temps.

En avant-première, sans aller plus loin, vous entendez la chanson ‘Somebody To Love’ de Queen et aussi, Cabello et Idina Menzel (Enchanted. L’histoire de Giselle) qui prête sa voix à Elsa dans Frozen, le royaume de glace et son suite La Reine des Neiges II.

Cela peut vous intéresser: découvrez les premières Netflix d’aujourd’hui le 3 août 2021

Elle est connue pour ses œuvres dans les comédies musicales de Broadway et ici, elle se met dans la peau de la belle-mère de Cendrillon et surtout, ils ont créé des chansons originales pour le film.

A noter que le film complète son casting avec Minnie Driver (je leur donne un an), Billy Porter (Pose), Pierce Brosnan (Mamma Mia ! Encore et encore) et Nicholas Galitzine (Jeunes et sorcières). Driver est chargé de jouer la reine Beatrice et Brosnan pour le roi Rowan. Porter, de son côté, se met dans la peau de Fab G.

Enfin, Galitzine est le prince Robert, alors ne manquez pas la bande-annonce du film Amazon Prime Video.