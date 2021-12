Sortie de la bande-annonce « Harry Potter » de HBO Max Reunion

HBO Max retourne à Poudlard pour le 20e anniversaire de Harry Potter. Le streamer a publié lundi la première bande-annonce officielle du 20e anniversaire d’Harry Potter : Retour à Poudlard, qui fera ses débuts le 1er janvier. Après le succès des retrouvailles HBO Max’s Friends et The West Wing, le streamer réunit les stars du film bien-aimé franchise – Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson et plus – pour se remémorer et célébrer les deux décennies écoulées depuis la sortie de Harry Potter à l’école des sorciers.

De retour également à la réunion sont Helena Bonham Carter (Bellatrix Lestrange), Robbie Coltrane (Rubeus Hagrid), Ralph Fiennes (Lord Voldemort), Jason Isaacs (Lucius Malfoy), Gary Oldman (Sirius Black), Tom Felton (Draco Malfoy), James Phelps (Fred Weasley), Oliver Phelps (George Weasley), Mark Williams (Arthur Weasley), Bonnie Wright (Ginny Weasley), Alfred Enoch (Dean Thomas), Ian Hart (Professeur Quirrell), Toby Jones (Dobby), Matthew Lewis ( Neville Londubat), Evanna Lynch (Luna Lovegood), le producteur David Heyman et les cinéastes Chris Columbus, Alfonso Cuarón, Mike Newell et David Yates.

L’auteur de Harry Potter, JK Rowling, proposera également des commentaires aux côtés des discussions des acteurs et des cinéastes, malgré son histoire de commentaires anti-trans qui ont été condamnés par de nombreux acteurs de la franchise. Dans la première bande-annonce publiée par HBO Max, c’est un moment émouvant alors que les acteurs versent des larmes en repensant à leurs journées passées ensemble sur le plateau.

Watson embrasse Felton à un moment donné en disant d’une voix off : « J’ai l’impression que le temps ne s’est pas écoulé et que beaucoup de temps s’est écoulé », tandis que Radcliffe ajoute : « La chose qui m’a le plus effrayé était l’implication que la chose la plus significative dans notre la vie était finie. Et il y a quelque chose de si joyeux à voir tout le monde et à être comme si ce n’était pas le cas. » Grint le dit de manière touchante à propos de ses co-stars Radcliffe et Watson, « Nous sommes une famille. Nous ferons toujours partie de la vie de l’autre. »

Le casting est également montré se réunissant dans une reconstitution de la Grande Salle à Noël, avec des décorations magiques dignes d’un sorcier. « Je ne serais pas la personne que je suis sans autant de gens ici », partage Radcliffe de l’impression durable que le jeu Harry Potter a eue sur sa vie, comme le note plus tard Watson, « Quand les choses deviennent vraiment sombres et que les temps sont vraiment durs, il y a quelque chose à propos d’Harry Potter qui rend la vie plus riche. » 20e anniversaire de Harry Potter : Retour à Poudlard diffusé le 1er janvier sur HBO Max.