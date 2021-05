Sortie de la mise à jour bêta fermée d’Apex Legends Mobile aux Philippines

Les joueurs éligibles participant au test bêta fermé recevront des récompenses exclusives après le lancement officiel.

Le test bêta fermé pour Apex Legends Mobile a été annoncé pour l’Inde et les Philippines en avril 2021. Les utilisateurs des deux pays ont été invités à se pré-enregistrer sur le Google Play Store, et le jeu a d’abord été mis à disposition pendant quelques jours pour une durée limitée. nombre de joueurs en Inde.

Récemment, EA a également envoyé des invitations à quelques joueurs résidant aux Philippines qui se sont pré-enregistrés pour le jeu. En plus de cela, Apex Legends Mobile a également reçu une mise à jour pour améliorer les graphismes du jeu et l’expérience de jeu; cependant, EA n’a toujours pas déverrouillé les paramètres graphiques maximums.

Si vous êtes l’un des utilisateurs pré-enregistrés sélectionnés, vous verrez une option pour installer le jeu dans Google Play Store. Vous pouvez commencer à jouer à Apex Legends Mobile et faire part de vos commentaires aux développeurs pour les aider à améliorer le jeu et à le préparer pour un lancement mondial. Cependant, si vous ne vous êtes pas encore pré-enregistré, vous pouvez le faire en suivant ces étapes:

Ouvrez Google Playstore et recherchez Apex Legends Mobile ou cliquez ici pour accéder directement à la page. Cliquez sur le résultat montrant Electronic Arts comme éditeur. Vous verrez une option pour vous pré-enregistrer, cliquez dessus et vous vous êtes inscrit avec succès. Si vous êtes sélectionné pour la phase de test à venir, vous recevrez une notification et vous verrez une option pour installer le jeu.

Le test bêta fermé est disponible pour les appareils Android uniquement, et les pré-inscriptions pour les appareils iOS commenceront bientôt. Apex Legends Mobile devrait sortir d’ici la fin de 2021; cependant, EA n’a annoncé aucune date ou fenêtre spécifique concernant son lancement à l’échelle mondiale.

