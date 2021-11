Sortie de la nouvelle vidéo de Morbius, la bande-annonce complète arrive demain

La nouvelle bande-annonce de Morbius sera avec nous demain, le 2 novembre. Avant cela, une courte featurette pour le film, qui est le dernier spin-off de Spider-Man produit par Sony, a été publiée.

La featurette ne contient aucune nouvelle séquence, mais c’est un bon rappel de qui est exactement le personnage principal de ce film très retardé. Il met en vedette la star Jared Leto, qui explique que le Dr Michael Morbius, un biologiste surpuissant atteint d’une maladie du sang rare, est « brillant et fort » avec des « pouvoirs uniques » qui sont hors de son contrôle. Leto fait également allusion à l’endroit où le personnage pourrait aller au-delà de ce film, déclarant « qu’il existe un réseau d’opportunités ». La toile. Homme araignée. Trouver? Regardez la vidéo ci-dessous :

Morbius met également en vedette Matt Smith (Doctor Who) dans le rôle de Loxias Crown, Adria Arjona (Good Omens) dans celui de la fiancée de Morbius, Martine, et Jared Harris (The Terror) dans celui de son mentor. Il y a aussi des rôles pour Tyrese Gibson (la série Fast & Furious) et le comédien Al Madrigal en tant qu’agents du FBI sur la piste de Morbius. Le film est réalisé par Daniel Espinosa, qui a déjà réalisé le film d’horreur de science-fiction Life de 2017.

Morbius sortira en salles le 28 janvier. Le film a été très retardé – il devait à l’origine sortir en salles en juillet 2020 mais a été repoussé plusieurs fois en raison de la pandémie. Vous pouvez regarder la première bande-annonce de Morbius ici.

Sony développe également plusieurs autres films basés sur des personnages de bandes dessinées Spider-Man, notamment des films axés sur Silk, Madame Web et Jackpot. La sortie la plus récente était Venom: Let There Be Carnage, qui est devenu l’un des plus gros succès au box-office de l’année.