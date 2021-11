Sortie de la première bande-annonce de ‘Yellowstone’ Paramount+ Spinoff ‘1883’

Paramount + a publié dimanche la bande-annonce de la série prequel de Yellowstone 1883, lors de la première de la saison 4 de Yellowstone. 1883 promet d’être une vaste histoire occidentale, suivant les ancêtres de John Dutton alors qu’ils voyagent vers l’ouest jusqu’au Montana, plus d’un siècle avant que John ne se batte pour conserver le ranch qu’ils ont établi. La nouvelle série met en vedette le couple réel Tim McGraw et Faith Hill dans le rôle de James et Margaret Dutton.

« J’ai entendu mille histoires, mais aucune ne pouvait décrire cet endroit », a déclaré le narrateur dans la bande-annonce alors que des plans de trains et d’une ferme en flammes informent le public lorsque le spectacle est fixé. « La route vers l’ouest est remplie d’échecs… C’était un rêve et le rêve devenait réalité. » La jeune star de Sheldon, Isabel May, joue le rôle de la fille adolescente des Duttons et est la narratrice de la série, tandis qu’Audie Rick joue le fils des Duttons. Sam Elliott, qui joue le vétéran de la guerre civile et maître de wagon Shea Brenann, figure également en bonne place dans la bande-annonce.

Quelques jours seulement avant la sortie de la bande-annonce, Entertainment Weekly a partagé les premières photos de 1883, montrant à quel point l’authentique co-créateur de Yellowstone, Taylor Sheridan, a gardé le spectacle. Le réalisateur de Hell or High Water a refusé d’utiliser des effets visuels pour construire son monde. « Je vais filmer ces coins du monde que les gens n’ont pas vus. Le public d’aujourd’hui est tellement expérimenté. Ils ont tellement vu, donc déplacer le public devient de plus en plus difficile. C’est incroyablement cher et très difficile. Mais nous peut le faire comme John Ford l’a fait », a déclaré Sheridan à EW, invoquant le nom du légendaire réalisateur occidental. « Quand vous aurez besoin de 50 wagons, vous en verrez 50 [real] chariots. »

Ailleurs dans l’interview du magazine, McGraw a taquiné un voyage complet dans la première saison de 1883. « C’est super poussiéreux et super chaud. Il n’y a aucun moyen de contourner cela », a déclaré le chanteur country à EW. « En même temps, c’est comme le fantasme de tous les enfants de faire quelque chose comme ça, de mettre vos jambières, votre chapeau de cow-boy et vos étuis à fusil tous les jours. Ensuite, vous montez à cheval et essayez de survivre à ce voyage. «

Billy Bob Thornton a également ajouté le pouvoir de star à la distribution. Il a été choisi pour incarner le maréchal américain Jim Courtright, bien qu’il ne soit pas vu dans la bande-annonce. Les images ont taquiné des flashbacks sur la guerre civile pour le personnage d’Elliott, un vétéran grisonnant hanté par son passé. Brennan doit faire face à la responsabilité supplémentaire d’amener les Dutton et d’autres familles à travers les plaines. Comme quiconque a vu les westerns par lesquels Sheridan est influencé, diriger les colons dans l’Ouest n’est jamais facile. Les téléspectateurs verront ces défis eux-mêmes sur Paramount + lorsque 1883 fera ses débuts le 19 décembre.