Sortie de la première bande-annonce du film MMA de Halle Berry

La première bande-annonce du nouveau film de Halle Berry est sortie. Jeudi, Netflix a dévoilé le premier aperçu de Bruised, un film de MMA mettant en vedette Berry, qui fait également ses débuts en tant que réalisatrice. Le film a été initialement diffusé au Festival international du film de Toronto l’année dernière. Bruised sortira dans certains cinémas le 17 novembre et sera ensuite diffusé sur Netflix le 24 novembre.

« Jackie Justice (Berry) est un combattant d’arts martiaux mixtes qui laisse le sport en disgrâce », indique le synopsis. « Avec sa chance et bouillonnant de rage et de regret des années après son combat, elle est entraînée dans un combat souterrain brutal par son manager et petit ami Desi (Adan Canto) et attire l’attention d’un promoteur de la ligue de combat (Shamier Anderson) qui promet à Jackie un la vie dans l’octogone. Mais le chemin de la rédemption devient de manière inattendue personnelle lorsque Manny (Danny Boyd, Jr.) – le fils qu’elle a abandonné lorsqu’il était bébé – se présente à sa porte. »

Berry a jeté un coup d’œil dans les coulisses de Bruised à la fin du mois dernier. La femme de 55 ans a récemment parlé à Entertainment Weekly de son nouveau film et a révélé qu’elle n’était pas censée à l’origine jouer ou réaliser dans Bruised. Ils m’ont donné le scénario et j’ai adoré l’histoire, mais elle a été écrite pour une femme blanche catholique irlandaise d’une vingtaine d’années », a déclaré Berrys. pourrait être réinventé pour quelqu’un comme moi ? Parce que je pense que j’ai une idée qui pourrait fonctionner – en parlant d’une femme noire d’âge moyen, quelqu’un qui se bat pour une dernière chance plutôt qu’une autre chance. Quand on est jeune, on a tous des chances, c’est un sou la douzaine.

« Mais quand vous êtes à un certain stade de la vie, cela devient quelque chose de plus percutant et significatif, n’est-ce pas? Donc environ six mois plus tard, quand [Blake Lively] décidé à son époque que ce n’était pas pour elle, je suis allé voir le producteur, Basil Iwanyk, avec qui je venais de faire John Wick 3 et lui ai donné mon pitch. Et il a dit : ‘Super, nous adorons cette idée. Maintenant, va trouver un réalisateur.' » Bruised met également en vedette Adriane Lenox, Sheila Atim, Valentina Shevchenko et Stephen McKinley Henderson. Netflix a acquis les droits de distribution de Bruised en septembre 2020.