Sortie de Netflix et des films en janvier 2022

Le Netflix et les films qui sortent en janvier 2022

Nous avons déjà évoqué la liste des prochaines séries qui arriveront sur la célèbre plateforme Netflix et c’est pourquoi c’est au tour du films qui viendra s’ajouter au vaste catalogue de la plateforme.

Le thriller espagnol « El páramo » et le film de science-fiction « Madre / Android » sont deux des Nouveautes temps forts de ce mois.

Après avoir connu les séries qui arriveront sur Netflix en janvier 2022, il est temps de découvrir quels films le service de streaming intègre à son catalogue.

L’un des nouveaux longs métrages est l’espagnol El páramo, réalisé par David Casademunt, qui a été présenté au dernier Festival de Sitges.

Le film de science-fiction Mother / Android, avec Chloë Grace Moretz, est une autre des nouveautés marquantes que la plateforme a préparées pour ce premier mois de l’année.

De plus, vous pouvez profiter de la comédie familiale Play at Home, avec Kevin James et Taylor Lautner ; et le « thriller » Munich à la veille d’une guerre.

Alors sans plus tarder, voici les films qui seront diffusés sur Netflix en janvier 2022.

un

La lande

El Páramo est le nouveau thriller espagnol original de Netflix.

Après être passé par le Festival de Sitges 2021, le film réalisé par David Casademunt, et avec Inma Cuesta, débarque ce mois-ci sur les podiums.

Le film nous présente Lucía, une mère qui vit avec son fils, loin de la société, dans une maison au milieu d’une zone déserte.

Sa vie tranquille est menacée lorsqu’une étrange et terrible créature apparaît qui deviendra son pire cauchemar.

Première : 6 janvier

deux

Mère / Android

Une autre nouveauté que Netflix a préparée pour cela est le thriller de science-fiction Mother / Android.

Avec Chloë Grace Moretz, Algee Smith et Raul Castillo, le film se déroule dans un monde post-apocalyptique, où un groupe d’androïdes a déclenché une guerre contre l’humanité.

Dans ce scénario, la jeune Georgia et son petit ami, Sam, essaient de trouver un refuge pour pouvoir s’occuper du bébé qu’ils attendent.

Sur leur chemin, ils doivent affronter une forteresse d’androïdes qui ne leur facilitera pas la tâche.

Première : 7 janvier

3

sans timidité

Alyssa Milano et Sam Page sont les protagonistes de Sans modestie, un autre des nouveaux « thrillers » que le géant du streaming intègre à son catalogue.

L’intrigue suit Grace Miller, une romancière mystérieuse qui doit apporter son expérience pour aider à la recherche du meurtrier de sa sœur.

Première : 13 janvier

4

Traitement royal

Traitement royal est le titre de la comédie romantique que Netflix présente ce mois-ci.

Le film suit Izzy, un jeune coiffeur qui décide d’accepter de travailler pour le mariage royal du prince.

Quand ils se rencontrent tous les deux, l’étincelle surgit entre les deux, faisant douter l’héritier de leur lien de mariage.

Première : 20 janvier

5

Jouer à la maison

La comédie dramatique Play at Home arrive sur Netflix ce mois-ci. Basé sur des faits réels, le film mettant en vedette Kevin James et Taylor Lautner raconte l’histoire de Sean Payton, l’entraîneur des Saints de la Nouvelle-Orléans.

Sa carrière de succès au Super Bowl est interrompue lorsqu’il est suspendu pendant un an, lorsqu’il est accusé d’avoir participé à un stratagème qui offrait une compensation aux joueurs. monétaire en échange d’avoir blessé les joueurs des équipes rivales.

Première : 28 janvier

6

Munich à la veille d’une guerre

Basé sur le best-seller de Robert Harris, le film Munich à la veille d’une guerre débarque sur Netflix.

Réalisé par Christian Schwochow, le film nous emmène en Europe en 1938, alors que la guerre est sur le point d’éclater.

Avec Hitler prêt à envahir la Tchécoslovaquie, le gouvernement de Neville Chamberlain cherche une solution pacifique.

Le fonctionnaire britannique Hugh Legat et le dilomatique allemand Paul von Hartmann se rendent à Munich pour assister à la conférence d’urgence.

Une rencontre où peut-être la guerre aurait pu être évitée, mais à quel prix.

Première : 21 janvier