Sortie de Spiderman No Way Home: le film de super-héros peut-il faire fortune pour MCU après un 2021 ennuyeux

SpiderMan : No Way Home contient tous les ingrédients nécessaires. Il regorge de tous les ingrédients qui peuvent en faire un retourneur de destin à partir d’une échelle de niveau Avenger et un sens de la finalité comme dans Endgame, grâce à l’introduction du multivers.

Marvel Cinematic Universe a longtemps amusé les cinéphiles avec sa théâtralité, mais la crise pandémique et l’année qui a suivi ont fait craquer son édifice avec de graves ramifications. Après avoir eu une année 2020 médiocre, il est devenu incertain si regarder un film MCU vaut de l’argent dans un cinéma ou le diffuser sur un compte Disney + Hotstar.

Certains des films MCU qui n’étaient pas à la hauteur d’autres acteurs comme Iron Man, Captain America ou Avengers comme Thor: Dark World ou l’incroyable Hulk ont ​​eu leurs moments de plaisir malgré l’intrigue désordonnée et les méchants ennuyeux, mais cette année, les sorties de MCU n’avaient pas son charme poignant , ce qui n’est généralement pas vrai pour cette marque. MCU a également fait une incursion à la télévision en 2021 avec des résultats mitigés à très mauvais.

Marvel Studios adopte la formule d’un héros acquérant du pouvoir, combat des défis tels que l’identité acquise, le passé, la nature familiale et tout se termine par des effets spéciaux, des images de synthèse et une bataille éclair avec le méchant mourant ou prenant sa retraite à la fin. Il y a également eu des départs importants comme Thor: Ragnarok, Black Panther et même dans Eternals, mais les tropes MCU communs restent constants.

D’un autre côté, la télévision n’a pas de formule fixe et l’intrigue est définie par ses scénaristes, mais au lieu d’une interférence en studio, elle avait besoin de la supervision du président de MCY, Kevin Feige. Wanda Vision et Loki sont les plus intéressants du lot, avaient des idées intéressantes mais ont gaspillé toute la grande accumulation pour fournir des conclusions atroces et insatisfaisantes. Ainsi, l’expérience de Marvel Studio avec la télévision avait été médiocre.

Dans les versions récentes, le très attendu Scarlett Johansson-starrer Black Widow a été mis à la terre que la plupart des films MCU et un tarif de super-héros standard. Avec Shang-Chi et la légende des dix anneaux, MCU a fait une tentative digne de représentation de diverses cultures, mais les films avaient besoin de plus qu’un simple film MCU et d’un peu moins d’exotisme de la culture chinoise à Shang-Chi. Dans Eternals, la prémisse d’un groupe d’immortels vivant une double vie était prometteuse, mais avec son rythme tranquille et quelque chose qui n’est pas ce pour quoi MCU est connu, le potentiel a été perdu.

Avec Spider-Man: No Way Home, MCU pourrait retrouver sa bonne volonté perdue. Le film a tous les ingrédients nécessaires. Il regorge de tous les ingrédients qui peuvent en faire un retourneur de destin à partir d’une échelle de niveau Avenger et un sens de la finalité comme dans Endgame, grâce à l’introduction du multivers. Avec cette franchise Spider-Man expire également le contrat de Sony avec Marvel pour partager le personnage.

Les preuves suggèrent que Tobey Maguire et Andrew Garfield reprendront également Spidey. Les anciens personnages reviennent et Benedict Cumberbatch en tant que Docteur Strange deviendra le mentor du super-héros remplaçant Tony Stark en tant qu’Iron-man.

