Sortie de tous les plus grands jeux le mois prochain : calendrier de sortie des jeux en novembre 2021

Novembre est généralement la fin du calendrier des jeux, un mois où les plus gros blockbusters de l’industrie se disputent l’attention et le portefeuille des joueurs juste avant le début de la saison des fêtes. Et bien que novembre prochain ne soit peut-être pas aussi important que les autres années, il existe encore de nombreuses expériences de jeu AAA à gros budget, des jeux ambitieux à l’autre extrémité du spectre et une petite armée de titres indépendants pris au milieu.

Entre un retour sur les lignes de front européennes pour écraser la machine de guerre nazie, un voyage au Mexique pour brûler du caoutchouc et un remake nostalgique d’une paire de jeux Pokémon bien-aimés, il y a probablement au moins un jeu sur cette liste que vous allez veux ramasser. Voici un aperçu de quelques-uns des faits saillants de novembre.

Call Of Duty : Vanguard (5 novembre)

Call of Duty : l’Avant-garde

Après plusieurs jeux qui se sont étendus sur le passé, le présent et l’avenir de la guerre, Call of Duty retourne dans les tranchées de la Seconde Guerre mondiale pour l’entrée de cette année dans la franchise annuelle à succès. Avec Sledgehammer Games à la barre, Call of Duty: Vanguard se déroule sur plusieurs théâtres de guerre à travers le monde, relatant la montée des forces spéciales pendant le conflit. Comme d’habitude, vous pouvez vous attendre à ce que trois modes principaux soient joués – campagne, multijoueur et zombies – et même un tout nouveau single de Jack White. Vanguard sera lancé sur Xbox, PlayStation et PC.

Consultez notre guide de précommande Call of Duty: Vanguard.

Forza Horizon 5 (9 novembre)

Forza Horizon 5

La série Forza Horizon est devenue la franchise incontournable de Microsoft pour présenter des voitures rapides avec des détails époustouflants, et en novembre, cet héritage se poursuivra avec le voyage de Forza Horizon 5 au Mexique. Avec une année supplémentaire de développement derrière cette suite, le résultat final ressemble à une version encore plus raffinée de la formule qui a produit certains de ses parcours les plus exaltants et les défis les plus fous à ce jour. Et bien sûr, beaucoup de voitures. Forza Horizon 5 est exclusif à Xbox et PC, et il sera disponible pour jouer le premier jour pour les abonnés Game Pass.

Consultez notre guide de précommande Forza Horizon 5.

Shin Megami Tensei V (12 novembre)

Shin Megami Tensei V

Entre les courses à indice d’octane élevé et plusieurs saveurs de tireurs militaires à la première personne, l’arrivée de Shin Megami Tensei V ce mois-ci apporte une injection bienvenue d’étrangeté au calendrier des jeux. Comme les jeux précédents de la série, Shin Megami Tensei V se concentre sur un protagoniste qui combat de nombreux démons après avoir été transporté d’une manière ou d’une autre dans une version alternative de Tokyo qui a été envahie par les forces de la pègre.

La capacité de fusionner avec les démons revient, tout comme le gameplay à haut risque et à haute récompense qui est devenu un incontournable de la série Shin Megami. Les visuels animés flashy de cette exclusivité Nintendo Switch seront probablement une autre vitrine parfaite pour le modèle OLED arrivé en octobre.

Consultez notre guide de précommande Shin Megami Tensei V.

Champ de bataille 2042 (19 novembre)

Champ de bataille 2042

Le prochain volet de la série Battlefield est une entrée axée sur le multijoueur qui se déroule dans un avenir proche où le changement climatique a fait des ravages indicibles à travers le monde. Bien que Battlefield 2042 n’ait pas de campagne solo, il y a encore beaucoup de contenu narratif dans lequel vous mordre les dents alors que le jeu traite de nouvelles nations nomades prises au milieu d’une guerre entre les États-Unis et la Russie pour les ressources décroissantes laissées sur la planète.

Une autre grande caractéristique du jeu est Portal, un mode qui permet aux joueurs de créer leur propre fantaisie Battlefield en utilisant une puissante suite de création et des cartes tirées d’anciens jeux Battlefield. Bien que vous ne fassiez pas de bataille royale dans cette suite de création, la polyvalence de ces outils vous permettra d’expérimenter d’autres modes afin que Battlefield 2042 puisse prospérer en tant que jeu communautaire après son lancement.

Pokemon Diamant brillant et perle brillante (19 novembre)

Pokemon Diamant Brillant et Perle Brillante

La dernière grande exclusivité de la Nintendo Switch en 2021 est une explosion du passé. Les fans de Pokemon pourront revenir à l’ère Nintendo DS avec des remakes complets de Diamond et Pearl. C’est la première fois que la quatrième génération d’action catch ’em all de Pokemon reçoit le traitement de remake. Le jeu mélange des visuels inspirés du chibi lors de l’exploration de la région de Sinnoh avec des modèles de personnages plus dynamiques pendant les séquences de bataille.

Les nouvelles fonctionnalités incluent la personnalisation des personnages, le retour de The Underground sous le nouveau nom de The Grand Underground, les décorations Poke Ball, la salle Union, les spectacles Super Contest et la possibilité pour Pokémon de sortir de leur Poke Ball pour suivre les joueurs. dans Pokemon Brilliant Diamond et Shining Pearl.

Final Fantasy XIV : Endwalker (23 novembre)

Final Fantasy XIV : Endwalker

Une nouvelle extension de Final Fantasy XIV: A Realm Reborn est généralement un motif de célébration, et avec l’arrivée d’Endwalker, novembre est l’heure de la fête pour tous ceux qui cherchent à retourner au pays d’Éorzéa. Cette extension contient de nombreux contenus qui plairont aux fans de longue date, tels que la conclusion de l’un des scénarios les plus anciens du jeu, deux nouvelles classes d’emplois et de nouveaux emplois. Ce n’est que la pointe de l’iceberg fantastique, alors que Final Fantasy XIV se prépare pour un nouveau chapitre capital rempli de nouvelles activités.

Sorties de jeux vidéo en novembre 2021

Et pour tout le reste qui sortira le mois prochain, voici la liste complète de ce que vous pouvez vous attendre à voir.

Insurrection des géants – Steam Early Access (PC) – 2 novembreGuerre mondiale Z (Switch) – 2 novembreConway : Disparition à Dahlia View (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch) – 2 novembreChargeur de temps (PC) – 3 novembreJuste danse 2022 (Switch, PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5, Stadia) – 4 novembreOù les cartes tombent (PC, Switch) – 4 novembreCall of Duty : l’Avant-garde (PC, PS4, PS5 Xbox One, Xbox Series X|S) – 5 novembreExposition Kid A Mnesia (PC, PS5) – 5 novembreForza Horizon 5 (PC, Xbox One, Xbox Series X|S) – 9 novembreReflet bleu : deuxième lumière (PC, PS4, PS5, Switch) – 9 novembreClunky Hero – Accès anticipé Steam (PC) – 9 novembreJurassic World Evolution 2 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S) – 9 novembreSynthétique 2 – Steam Early Access (PC) – 11 novembreThe Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S) – 11 novembreShin Megami Tensei V (Switch) – 12 novembreGame & Watch : La Légende de Zelda – 12 novembreSherlock Holmes Chapitre Un (PC, PS5, Xbox Series X|S) – 16 novembreLes Waylanders (PC) – 16 novembreMoncage (PC, iOS, Android) – 16 novembreThe Last Stand: Aftermath (PC, PS4, PS5, Xbox Series X|S) – 16 novembreChamp de bataille 2042 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S) – 19 novembrePokemon Diamant Brillant et Perle Brillante (Switch) – 19 novembreRe : Légende (PC, PS4, Xbox One, Switch) – 21 novembreFinal Fantasy XIV : Endwalker (PC, Mac, PS4, PS5) – 23 novembreEvil Genius 2: Domination du monde (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S) – 30 novembreAu-delà d’un ciel d’acier (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S) – 30 novembreAquarium mécanique (Switch, PS4) – 30 novembre